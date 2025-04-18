新华社华盛顿4月17日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普17日再度对美国联邦储备委员会主席鲍威尔施压，要求美联储立即降息。

特朗普当天在社交媒体平台“真实社交”上发文称，鲍威尔的行动总是“又迟又错”。他说，行动太慢的鲍威尔早该像欧洲央行一样降息了，现在更应该立即降息。他还说，鲍威尔“越早走人越好”。

就在一天前，鲍威尔在芝加哥经济俱乐部发表讲话时说，美国政府已宣布的关税上调幅度远超预期水平，其带来的经济影响同样可能超出预期，令美联储货币政策制定面临更棘手局面。他表示，美联储在决定是否调整利率前，将继续观察加征关税及其他经济政策的实际影响。

在第一任期中，特朗普就频繁公开批评美联储及鲍威尔，经常敦促美联储降息。开启第二任期以来，特朗普也多次对鲍威尔施压，要求其降息。3月19日，特朗普在“真实社交”上发文说，“美联储最好还是降息”，因为美国关税影响开始逐渐渗透到经济中。4月4日，在所谓“对等关税”宣布后两天，特朗普称“现在是鲍威尔宣布降息的绝佳时机”，并指责鲍威尔总是行动迟缓。

鲍威尔则在多个场合强调，美联储将保持政策独立性，政策调整需基于经济数据而非政治干预。

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