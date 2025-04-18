新华社开罗4月17日电（记者辛俭强 张健）第四届中非文明对话大会16日在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行，大会主题为“古典智慧的现代价值——中非古代文明对当代全球性挑战的启示与镜鉴”。来自中国和非洲的知名专家、学者、外交使节、媒体记者等百余人出席活动。

中国社会科学院院长高翔在开幕致辞中表示，本届中非文明对话大会主题，既是落实2024年中非合作论坛北京峰会精神的重要实践，也是践行全球文明倡议的生动注脚，更是对新时代全天候中非命运共同体建设的智慧献礼。中非双方不仅成为南南合作与构建人类命运共同体的典范，更向世界宣告，发展中国家完全能够以独立自主的姿态，共创人类文明新形态，走出一条不同于西方模式的现代化道路。高翔就深化中非文明互鉴提出三点倡议：溯文明之源，以古典智慧启迪现代治理；聚创新之力，以文明对话助推发展实践；担时代之责，以中非合力重塑文明叙事。

中国驻埃及大使廖力强表示，本次大会秉承通过中非古代文明的交流互鉴共同应对当今全球性挑战的精神主旨，再次体现了中非文明观的高度契合，充分彰显了中非共同践行全球文明倡议的坚定步伐与时代担当。在中非开启共筑新时代全天候命运共同体的新阶段，中国愿继续与非洲各国一道，筑牢命运共同体意识，深化中非文明互鉴，共同应对地区挑战，携手维护国际公平正义，为中非和世界和平稳定发展注入更多确定性。

埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德说，中国提出的全球文明倡议为非中合作增添文化与人文维度，推动双方更深层次的互信与合作。通过中非文明对话大会等平台，双方强化文化与社会纽带，推动建立基于共同利益与相互理解的长期伙伴关系。

埃及苏伊士运河大学副校长萨阿德·扎格卢勒表示，此次会议在埃及举行，肯定了埃及作为东西方重要桥梁的地区和国际地位，以及在促进不同文化和民族相互理解方面发挥的突出作用。苏伊士运河大学及其孔子学院作为实践典范，通过学术交流、职业培训及企业就业论坛等机制，搭建埃中人才培养与文化交流平台，并联动非洲其他孔院共享经验，破解协作壁垒，共同推进构建新时代中非命运共同体。

本届中非文明对话大会由中国社会科学院中国非洲研究院、埃及苏伊士运河大学共同主办。大会设“中非古典文明中的治理经验互鉴”“现代化建设过程中的城市与乡村治理：挑战与应对”“考古合作与文物保护”三个分论坛。

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