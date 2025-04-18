4月15日，在巴西圣保罗州坎皮纳斯市的奥齐耶尔社区，当地民众观看由“家园电影院”项目电影放映车播放的电影。新华社记者 陈昊佺 摄

新华社巴西坎皮纳斯4月16日电 特写｜中企放映车点亮巴西社区“光影梦”

新华社记者陈昊佺

暮色悄然笼罩，在巴西圣保罗州坎皮纳斯市西部的奥齐耶尔社区，一幢幢红砖小屋缓缓隐去轮廓，家家户户的灯光渐次亮起。

记者驱车两个小时从圣保罗市抵达奥齐耶尔社区中心广场时，一辆太阳能电影放映车已停在广场中央，一块泛着洁白光泽的银幕在一旁立起，周边观望的孩子们欢笑着，眼神里满是对新鲜事物的好奇。

4月15日，在巴西圣保罗州坎皮纳斯市的奥齐耶尔社区，当地民众观看由“家园电影院”项目电影放映车播放的电影。新华社记者 陈昊佺 摄

4月15日，在巴西圣保罗州坎皮纳斯市的奥齐耶尔社区，当地儿童观看由“家园电影院”项目电影放映车播放的电影。新华社记者 陈昊佺 摄

这辆放映车来自“家园电影院”项目。该项目主要由中国国家电网巴西电力CPFL公司赞助。项目运行5年来，这辆放映车已在巴西贫困社区放映了上千场电影。

“受限于经济条件，巴西不少低收入家庭的孩子很难接触到电影。”“家园电影院”项目负责人阿拉里奥向记者介绍说。

夜色渐浓，银幕上开始播放一部介绍中国风土人情的短片。“我希望孩子们能接触到世界上更多元的文化，而中国正是当今最值得了解的国家之一。” 阿拉里奥说。

当晚的重头戏是一部由中国团队制作的魔幻动画电影《精灵王座》，小观众们聚精会神，仿佛担心漏掉任何一帧画面。电影里动画人物诙谐幽默，大小观众的欢声笑语充满了整个广场。

4月15日，在巴西圣保罗州坎皮纳斯市的奥齐耶尔社区，当地儿童观看由“家园电影院”项目播放的中国风土人情介绍短片。新华社记者 陈昊佺 摄

4月15日，在巴西圣保罗州坎皮纳斯市的奥齐耶尔社区，当地民众排队领取爆米花。新华社记者 陈昊佺 摄

“电影太好看了，就像是做梦一样！”10岁的德博拉兴奋地告诉记者。同样10岁的理查德跑来向记者问道：“学中文难不难？”

“有人说，看电影不仅仅是为了娱乐，更是为了梦想。”阿拉里奥希望，通过“家园电影院”项目，更多孩子能拥有不一样的梦。“我现在最大的梦想，就是将巴西电影带到中国，在中国也做一个巴西电影的展映，在两国人民间搭建一座光影桥梁。”

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