新华社北京4月17日电（记者袁睿）为纪念万隆会议召开70周年，中国人民外交学会与印度尼西亚驻华大使馆17日在北京共同举办圆桌会。与会嘉宾认为，全球南方国家共同迈向现代化进程中，仍然需要大力弘扬团结、友谊、合作的万隆精神。

外交学会会长王超表示，万隆会议是亚非人民团结合作的一个里程碑。10年前，习近平主席就弘扬万隆精神提出深化亚非合作、拓展南南合作、推进南北合作3点倡议，引发国际社会强烈反响，至今具有重大现实指导意义。

印尼驻华大使周浩黎表示，世界格局历经变迁，国际挑战依然存在，万隆精神愈发彰显时代价值与现实意义。全球南方国家应坚定信念，以中国发展经验为鉴，携手实现真正的共同繁荣发展。

与会嘉宾高度评价万隆精神的重大历史性作用和现实指导意义，并就未来如何继续弘扬万隆精神、推动全球南方携手构建人类命运共同体等展开热议。

“万隆精神仍然能够有效应对当前多重挑战。”缅甸战略与国际问题研究所主席丹觉表示，万隆精神不仅是历史遗产，更是引领未来的行动指南，秉持团结合作理念将助力全球南方国家增强自主发展能力。

“万隆精神依然焕发着强劲生命力。”联合国发展系统驻华协调员常启德说。他倡导各国继承万隆精神，坚持合作而非对抗、团结而非分裂，以相互尊重、互利共赢的方式携手推进共同现代化进程。

巴基斯坦前外长卡苏里指出，中方倡议共建“一带一路”、创建亚投行等举措，强调通过对话协商和平解决争端，提出人类命运共同体理念，这些都是对万隆会议精神的延续和演进。当前，全球南方国家更需坚持万隆精神，通过深化合作提升国际事务话语权。

中印尼双方专家学者、多国驻华使节或代表及联合国驻华机构负责人60余人出席活动。

(责编：刘洁妍、崔越)