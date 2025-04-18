记者4月17日从中国人民银行了解到，近年来，中国和马来西亚跨境支付互联互通不断深化。2024年，经网联清算公司平台转接的跨境支付交易中，马来西亚人员在华交易规模位居各国首位，全年交易超1475万笔、金额近28亿元，同比增长均超3倍。

据悉，在中国人民银行指导下，网联清算公司与马来西亚央行旗下金融基础设施PayNet对接，目前，PayNet旗下的13家成员机构App已实现在中国境内使用。同时，支持马来西亚来华人员在境内线上线下全领域消费场景便捷支付。

记者了解到，2024年网联平台累计服务外国人和港澳台同胞共2.12亿人次、交易金额超300亿元，同比分别增长2.8倍、3.4倍，覆盖200多个国家和地区。

网联清算公司有关负责人表示，下一阶段，将在中国人民银行指导下，进一步扩大受理环境覆盖面，丰富线上线下细分支付场景，力争实现更深层次、更广范围、更高质量的安全高效服务，助力跨境支付互联互通不断迈上新台阶。（记者任军、吴雨）

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