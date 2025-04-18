打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

超300%！2024年马来西亚来华人员支付交易大增

2025年04月18日08:36 | 来源：新华社
小字号

　　记者4月17日从中国人民银行了解到，近年来，中国和马来西亚跨境支付互联互通不断深化。2024年，经网联清算公司平台转接的跨境支付交易中，马来西亚人员在华交易规模位居各国首位，全年交易超1475万笔、金额近28亿元，同比增长均超3倍。

　　据悉，在中国人民银行指导下，网联清算公司与马来西亚央行旗下金融基础设施PayNet对接，目前，PayNet旗下的13家成员机构App已实现在中国境内使用。同时，支持马来西亚来华人员在境内线上线下全领域消费场景便捷支付。

　　记者了解到，2024年网联平台累计服务外国人和港澳台同胞共2.12亿人次、交易金额超300亿元，同比分别增长2.8倍、3.4倍，覆盖200多个国家和地区。

　　网联清算公司有关负责人表示，下一阶段，将在中国人民银行指导下，进一步扩大受理环境覆盖面，丰富线上线下细分支付场景，力争实现更深层次、更广范围、更高质量的安全高效服务，助力跨境支付互联互通不断迈上新台阶。（记者任军、吴雨）

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部