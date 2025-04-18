新华社东京4月17日电（记者钱铮）日本财务省17日公布初步统计结果显示，日本2024财年（2024年4月1日至2025年3月31日）贸易逆差为5.2217万亿日元（1美元约合141日元）。这是日本连续4个财年出现贸易逆差。受日元贬值等因素影响，逆差额同比减少15%。

数据显示，由于半导体等生产设备和电子零部件出口增长强劲，日本2024财年出口额达108.9346万亿日元，同比增加5.9%，创1979年有可比统计记录以来新高。进口方面，尽管手机等通信器材、医药品等进口增加，但原油、煤炭进口明显减少，2024财年进口额为114.1563万亿日元，同比增加4.7%。

2024财年，日本对美出口额和进口额均创新高，对美贸易实现约9万亿日元顺差。

财务省当天发布的月度数据显示，今年3月日本出口额9.8478万亿日元，同比增加3.9%；进口额9.3038亿日元，同比增加2.0%，3月实现贸易顺差5441亿日元。对美贸易方面，日本3月实现贸易顺差8470亿日元，同比增加14.3%。其中，对美汽车出口额同比增加4.1%。

(责编：刘洁妍、崔越)