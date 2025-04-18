新华社贝鲁特4月17日电 题：临时住所，亦难幸免——以军无差别空袭致黎巴嫩边境简易房接连被毁

新华社记者谢昊

在黎巴嫩南部边境的基拉村庄，哈迈德·谢特站在刚刚被炸毁的临时住所旁，神情凝重。几天前，他与孩子们才在老宅的废墟院落中搭建好这座临时避难所，如今已被以色列无人机炸成了焦黑的瓦砾堆。

“我简直不敢相信他们会袭击这里，”谢特一边和他的三个孩子翻找废墟中的物品，一边告诉新华社记者，“我们只是想活下去，想有个能遮风避雨的地方。但在南部边境，连活着都像是一种罪过。”

自2023年10月黎以冲突爆发以来，黎巴嫩南部地区已有成千上万户家庭的房屋被毁。许多居民无家可归，只能靠搭建成本低的预制简易房度日。然而，越来越多的村民表示，这些简易房如今也成了以军空袭目标。

“他们是故意的，”谢特说，“以色列就是想用这种方式传递信息：只要真主党不缴械，老百姓就别想回来生活。”

尽管黎以停火协议于2024年11月27日就已生效，但以军对黎边境城镇的袭击并未停止，导致黎边境地区多处临时安置房在空袭中被毁，当地官员和居民称这是以色列“有预谋的驱离策略”。

在邻近的亚龙村，30多岁的马吉德·哈吉向记者讲述了自己类似的经历。他说，他花了3000美元买来一座预制简易房，安置在自家被毁房屋旁边，“刚搬进去两天，屋子就被无人机炸成了平地，幸好自己当时不在屋里”。

据哈吉介绍，亚龙村有11座预制房在以军空袭中被毁，而在其他至少12个边境村庄中，还有数十座类似建筑遭遇同样命运。“这不是在打击军事目标，而是在阻止老百姓回归生活。”他说。

在迈斯杰贝勒村，50岁的贾米尔·法勒站在自家被炸毁的简易房废墟上，用手机拍摄着。他所在的村里有4家简易房被炸毁。“房屋虽小，但那是我们一家四口的家。现在什么都没了。这种打击不只是物理上的，更是心理上的。”

基拉村村长哈桑·谢特表示，当前，预制简易房对流离失所的居民至关重要。“无论是回乡的居民，还是受灾的农户，这些房子都是他们重建生活的唯一希望。但以军进行无差别的空袭，很明显，以色列不希望边境地带有任何生命迹象。”

黎巴嫩南方委员会负责战后损毁评估与重建工作负责人哈希姆·哈伊达尔介绍说，初步数据显示，约有3.75万套住房被完全摧毁，5.5万套严重受损，整体受影响住房多达13万套。估算的总损失约为40亿美元。

“这类空袭不是打击军事目标，而是针对平民临时住所。”黎巴嫩政治分析人士尼达尔·伊萨对新华社记者表示，以军近期的袭击反映出其更深层次的战略意图：“让这些地区无法居住，以色列就能在边境地区人为制造一片无人缓冲区。”

(责编：刘洁妍、崔越)