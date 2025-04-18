新华社纽约4月16日电（记者刘亚南）美国国土安全部长克丽丝蒂·诺姆16日要求哈佛大学按照特朗普政府要求分享该校外国学生签证持有者信息，否则将失去招收国际生的资质。

诺姆在当天发表的一份声明中说，她给哈佛大学写了一封信，要求其在限定日期之前分享哈佛大学外国学生签证持有者的“非法和暴力活动”信息。如果哈佛大学不能证明自己完全遵照要求执行，将失去学生和交流学者项目资质。诺姆指责哈佛大学对反犹主义屈膝，助长极端主义暴乱，威胁到美国国家安全。

学生和交流学者项目由美国国土安全部下属机构管理，招收外国留学生和交流学者的美国学校均需获得相关资质。

诺姆同一天还宣布，取消向哈佛大学提供合计超过270万美元的两笔拨款。

哈佛大学4月14日拒绝了特朗普政府提出的对其管理结构、招聘及招生政策进行大幅改革的要求。特朗普政府当天晚些时候宣布，将冻结对该校总额22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。哈佛大学校长艾伦·M·加伯同一天表示，政府提出的要求超出了联邦政府权限，不管哪个政党当政，政府都不可以命令私立大学教授什么、招收和雇用谁、可以研究和探索什么领域。

自今年1月以来，特朗普政府对多所美国顶级高校发出威胁，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除所谓的反犹主义、废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措。在巴以冲突背景下，美国多地高校去年爆发了一系列支持巴勒斯坦的抗议活动，引发特朗普政府对校园反犹情绪的关注。

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