“我看到了未来，它不在美国。”美国《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼近日的论断，道出了美国有识之士的普遍担忧：大搞“美国优先”并不会“让美国再次伟大”，美国以邻为壑的经济霸凌行径，终将演变为一场反噬自身的政治经济危机。

美国是战后国际经济秩序和多边贸易体制的主要建立者，也是最大受益者，理应成为多边贸易体制的守护者。经济全球化和自由贸易让美国政府得以持续获得低成本国际融资，使美国企业能够优化全球资源配置，更让普通美国民众享用到物美价廉的全球商品。然而，美国如今滥施关税，大搞“关税讹诈”，这种掀翻“全球化棋盘”的鲁莽行径，不仅严重侵犯各国正当权益，严重冲击全球经济秩序稳定，更将首先冲击美国自身利益和国家信誉。

美国政府之所以能以较低利息从国际市场举债，在于美国政府信用支撑的美元避险货币地位。但近期美方肆意加征关税已引发美国股市、债市、汇市恐慌。这种透支信用的行为，正在侵蚀全球投资者对美元资产的信心。美国当前36万亿美元债务中，今年到期的就有9.2万亿美元。如果美方一意孤行升级贸易战，美国借新债还旧债的成本将进一步攀升，最终引发美元信用危机。

美方幻想通过关税壁垒实现制造业回流，但将关税工具化、武器化，只会破坏全球产业链价值链稳定畅通。全球产业分工是美国企业保持竞争力的关键。正是因为全球分工，美国企业才得以享有各国政策优惠和成本优势，并以丰厚利润反哺美国本土研发创新，这种良性循环造就了美国科技领先地位。美方如今对全球绝大多数国家和地区加征关税，美国企业也深受其害。因为关税将通过产业链供应链逐级传导，加剧供应链断裂与产业空心化风险，增大发展制造业难度，从而削弱美国产业基础，降低美国企业竞争力。正如奥地利经济研究所所长加布里埃尔·费尔贝迈尔所言，美国把自己隔离于全球贸易之外，等于主动放弃了国际分工带来的种种优势，最终可能在全球经济中自我孤立。

关税战对美国民众的冲击更为直接。长期以来，自由贸易为美国带来大量物美价廉的商品，丰富了美国民众的生活，维持了美国较低的物价水平。受加征关税影响，美国食品、服装、电子产品及日用品等日常消费品零售价格上涨压力明显增大。耶鲁大学预算实验室预测，在其他国家采取反制措施的情况下，美国个人消费支出价格涨幅将扩大至2.1%，美国低、中、高收入家庭平均将损失1300美元、2100美元、5400美元。彼得森国际经济研究所数据显示，90%以上的关税成本将转嫁至美国进口商、下游企业和最终消费者。随着越来越多进口商将加征关税体现在美国消费者的购物小票上，美国国内通货膨胀加剧是必然结果。通胀高企将束缚美联储货币政策空间，并进一步提高美国举债成本。

“关税正在让美国经济进入寒冬”“贸易战或使美国科技界‘倒退10年’”……美国媒体上这样的观点绝非危言耸听。摩根大通、高盛等机构近期均大幅上调美国经济衰退概率。相关研究认为，美滥施关税及相关国家对美反制，可能拉低美国实际国内生产总值增速1个百分点左右。历史终将证明，关税大棒其实是飞向自身的关税“回旋镖”。

吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。美国迷信实力至上，沉迷于丛林法则，大搞经济霸凌，把自身利益凌驾于各国共同利益之上，是在开历史倒车，更在加速消耗美国的国家信誉。美方应正视国际社会的反对和美国国内的理性声音，摒弃错误做法，回归合作轨道。这才是重振美国经济的正道。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)