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2025柬埔寨“中国电影周”在金边开幕

2025年04月18日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报金边4月17日电  （记者强薇、曹师韵）4月17日，2025柬埔寨“中国电影周”在金边开幕。

　　柬埔寨文化艺术部大臣彭萨格娜在开幕式上表示，柬中友谊深厚牢固，双方在包括电影在内的文化各领域合作密切，通过各类项目，柬中两国在电影产业的合作不断加强和提升。希望柬埔寨“中国电影周”成为双方共享创意、增进友谊、增进团结的平台，携手构建柬中命运共同体。

　　活动承办方代表、柬埔寨亚洲电影节组委会执行主席洪丽介绍称，本届电影周从4月17日持续至4月21日，将放映6部中国优秀电影，希望以此为契机，双方建立常态化影视合作机制，促进两国文化交流。

　　电影周期间，中柬双方签署了《中华人民共和国国家电影局与柬埔寨王国文化艺术部关于电影合作的谅解备忘录》。根据备忘录内容，中柬双方将进一步深化电影领域交流合作，在互映影片、合作摄制、人员交流、参加节展等方面拓展务实合作，为推动两国人文领域合作和双边关系高水平发展注入新动力。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月18日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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