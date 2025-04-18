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“中国企业投资带来双赢”

——访马来西亚交通部部长陆兆福

本报记者 刘 慧 俞懿春 戴楷然
2025年04月18日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　在马来西亚交通部部长陆兆福的办公室里，摆放着一个中国“和谐号”列车模型。“这是来自中国的礼物。”陆兆福日前在接受本报记者专访时说，“中国铁路网发达，铁路事业发展迅速。希望马中两国未来在铁路交通领域开展更紧密的合作。”

　　马来西亚是最早响应并积极参与共建“一带一路”的国家之一。“发展中国家要实现经济转型，首先要建设好港口、铁路、机场等基础设施。中国提出共建‘一带一路’倡议，同发展中国家合作加快基础设施建设，为共建国家提供发展机遇，助力实现互利共赢。”陆兆福说。

　　近年来，中马两国在交通领域的合作日益密切。马来西亚向中方采购了多批列车，中企在马投资设厂助力铁路机车制造。作为两国高质量共建“一带一路”旗舰项目，马来西亚东海岸铁路建成后将促进区域互联互通，极大改善马来西亚的经济面貌。陆兆福表示，该项目带来的将不仅仅是铁路领域的合作，还将促进当地工业发展和人才培养。

　　4月11日，关丹港—北部湾港冷链精品航线正式开通，推动中马双向货物流通更加便捷。陆兆福说，马来西亚关丹港和中国钦州港是姐妹港，中企参与了关丹港的运营。新航线不仅仅是一条物流通道，更是马中之间长期合作的成果体现。

　　陆兆福说，马来西亚高度重视数字经济和产业绿色转型，马中已经在新能源汽车领域开展富有成效的合作。中国吉利控股集团入股马来西亚宝腾汽车，双方合作生产新能源产品，“新能源汽车在马来西亚市场前景广阔，中国企业投资带来双赢”。

　　近年来，中马各领域合作亮点纷呈，命运共同体建设不断走深走实。2023年12月，中国和马来西亚相互实施免签政策。“免签政策实施一年多来取得了积极成效。去年，马来西亚接待中国游客数量达到380万人次，超过2019年水平，促进了马来西亚旅游业发展。”陆兆福说，“两国民众往来更加便利，增进了彼此了解，为两国关系进一步发展夯实民意基础。”

　　去年9月，第二十一届中国—东盟博览会举行，马来西亚第三次担任主题国，陆兆福率马来西亚约150家企业和多个政府部门代表与会。去年11月，马来西亚担任第七届中国国际进口博览会主宾国，展示了榴莲、咖啡等多种特色产品。

　　陆兆福表示，中国举办东博会、进博会等展会，为各方共享中国机遇提供开放平台。马来西亚企业特别是中小企业期望借助这些平台更好开拓中国市场。“中国拥有14亿多人口，对各国来说都是一个规模庞大、至关重要的市场。在当前国际形势下，中国继续扩大高水平对外开放具有重要意义，为推动世界经济增长、维护自由贸易发挥着重要作用。”

　　（本报吉隆坡4月17日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月18日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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