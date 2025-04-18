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开启中马关系新的“黄金五十年”（和音）

2025年04月18日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平主席此访进一步深化中马两国传统友谊，推动双边关系朝着构建高水平战略性中马命运共同体方向迈进，开启中马关系新的“黄金50年”

　　

　　时隔12年，习近平主席再次对马来西亚进行国事访问。访问期间，中马双方就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，就深化两国各领域交往合作达成一系列重要共识。习近平主席此访进一步深化两国传统友谊，增进双方政治互信，推进现代化建设合作，共促文明交流互鉴，推动中马命运共同体建设迈上新台阶，开启中马关系新的“黄金50年”。

　　中马两国是隔海相望的友好邻邦，传统友谊绵延千年。建交50多年来，在双方共同努力下，中马关系坚如磐石、历久弥坚，已经成为政治上互尊互信、经济上互利共赢、文化上互鉴共促的亲密朋友和伙伴，给两国人民带来实实在在的好处。2023年，双方就共建中马命运共同体达成重要共识，开启了双边关系新的历史篇章。此访期间，习近平主席就建设高水平战略性中马命运共同体提出“坚持战略自主，开展高水平战略协作”“凝聚发展合力，打造高质量发展合作标杆”“传承世代友好，深化文明交流互鉴”的三点意见，为推进中马命运共同体建设指明方向。马来西亚最高元首易卜拉欣表示，马来西亚高度重视对华关系，无论国际形势如何变化，都将携手共进、合作共赢，推动高水平战略性命运共同体建设。

　　中马两国同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体、全球南方成员，面对当前国际秩序和经济全球化遭受冲击，中马两国达成共识，将同地区国家团结一致，共同抵御地缘政治和阵营对抗暗流，冲破单边主义和保护主义逆流，守护好亚洲家园的美好发展前景。访问期间，两国领导人共同见证中马双方交换30多份双边合作文本，涵盖多个领域。以签署互免签证协定为契机，双方将加强交流合作，促进民心相通，赓续传统友谊。双方同意深化发展战略对接，优势互补、互利共赢，携手走好现代化道路。中方欢迎更多马来西亚优质农产品进入中国市场，鼓励中国企业赴马投资兴业。马来西亚总理安瓦尔表示，面对动荡的世界，中国始终是理性、坚强、可靠的伙伴，马来西亚珍视中国的确定性，将遵循历史智慧和未来希望的指引，始终做中国坚定不移、坚守原则的朋友。

　　中国东盟合作在区域合作中最务实、最富有成果。马来西亚是今年东盟轮值主席国和现任中国—东盟关系协调国。中方支持马来西亚发挥东盟轮值主席国作用，愿同地区国家一道，尽早签署中国—东盟自由贸易区升级议定书，以开放包容、团结合作抵制“脱钩断链”、“小院高墙”和滥征关税，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则，以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定。马方重视中国为应对全球和地区挑战发挥的重要作用，表示将致力于推动东盟—中国关系实现更大发展，共同打造和平繁荣的未来。

　　中马友好在悠久历史中孕育，在文化交融中生长，在互惠互利中巩固，在风雨同舟中升华，展现了以心相交、以诚相待、以义为持、以和为贵的共同价值追求，体现出两国人民的历史智慧和勇气，是两国共同的宝贵财富。站在新的历史起点上，中方愿同马来西亚一道，携手构建高水平战略性中马命运共同体，打造中马关系新的“黄金50年”，为两国各自现代化进程提供更大助力，为全球南方树立团结合作典范，为促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月18日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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