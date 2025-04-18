赵益普

柬埔寨特本克蒙省丹白县的一个农场里，24岁的廷禅达正与父母一起忙碌着。“1岁时，我曾因高烧导致失聪，听不见，也不会说话。2022年底，妈妈带我去考斯玛中柬友谊医院中医科门诊接受治疗后，我才慢慢康复。”廷禅达说，自己的第一声“妈妈”就是在中医科门诊的病床上给妈妈打视频电话时说出的，是中国医生让她结束了20年的无声世界。康复后，她一直与主治医生蒋可保持着联系。她说，中国医生是她永远的姐姐和朋友。

“古交如真金，百炼色不回。”中国和柬埔寨是传统友邻和铁杆朋友。中柬关系由两国老一辈领导人亲手缔造、精心培育，始终坚如磐石。两国友谊如同中国驻柬埔寨大使馆中柬友谊园内，西哈努克太皇和莫尼列太后赠送的两棵芒果树一般，历经风雨而生生不息、硕果累累。

“蓬勃发展的西哈努克港经济特区是中柬务实合作的样板。”2016年，习近平主席如是评价中柬合作开发的西港特区。西港特区现有200多家国际企业入驻，创造就业岗位3.2万个，为柬埔寨工业现代化奠定坚实基础。

随着中柬自贸协定生效，中国加大进口柬埔寨优质农产品；中国支持建设的基础设施项目为柬埔寨带来巨大便利，金港高速公路的开通将柬埔寨首都金边至西哈努克港的车程由5小时缩短至2小时内，暹粒吴哥国际机场的通航运营让千年吴哥古迹迎来更多游客；中国的援助项目让柬埔寨干丹省几个村落的村民喝上干净饮用水、住上宽敞的新楼房；双方共同设立的西哈努克港工商学院和西哈努克省中柬友谊理工学院，为当地培养大量技术工人……互利互惠、共同发展，中柬正在携手打造高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体。

日前，人民日报和柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访在柬埔寨举行。笔者在活动中结识了柬埔寨仙女电视台记者苏帕孔。这个活泼开朗的柬埔寨女孩见我对柬语很感兴趣，便坚持每天教我一句话：“你叫什么名字”“你来自哪里”……这几天，在金边街头，中柬两国国旗迎风飘扬。苏帕孔问我想学一句什么柬语，我说：“教我一句你此刻最想说的吧。”很快，聊天界面里传来一句柬语语音：“柬中友谊像一朵永不凋谢的鲜花。”

“啊，敬爱的中国，我的心没有变，它永远把你怀念……你是一个大国，毫不自私傲慢，待人谦逊有礼，不论大小，平等相待……柬埔寨人民是你永恒的朋友！”西哈努克太皇创作的歌曲《怀念中国》在柬埔寨家喻户晓，传唱至今。伴随着双方深化更高水平政治互信、拓展更高质量互利合作、筑牢更高层次安全保障、开展更高频率人文交流、强化更高标准战略协作的步伐，历经岁月洗礼和风雨考验的中柬铁杆友谊一定会成色十足。

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)