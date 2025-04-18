带来好滋味，提供好岗位

本报记者 方 敏

图为一家开在柬埔寨金边市的蜜雪冰城门店。

受访者供图

32岁的柬埔寨人赫特·苏杰没想到，几年前的一次中国之旅，竟让他与这个国家结下不解之缘。

“3年前我去北京游玩，发现了一家名叫‘蜜雪冰城’的奶茶店。那里的冰淇淋价格便宜，味道也很好，让我念念不忘。”谈起美食，赫特·苏杰滔滔不绝，“后来，我又在很多地方见到了蜜雪冰城，就猜测这在中国应该是家不错的企业。没想到回到柬埔寨后，我发现蜜雪冰城正在招工。机会这么快就来了！我立刻就去应聘了。”

如今，赫特·苏杰已是蜜雪冰城柬埔寨运营公司的财务经理，公司里有中国员工，也有柬埔寨员工。“很多中国员工在这里学会了柬埔寨语，我也通过自学掌握了中文，大家平时交流其乐融融。”赫特·苏杰说。

近年来，蜜雪冰城、冰淳茶饮等中国新式茶饮品牌纷纷入驻柬埔寨，受到当地消费者青睐。在柬埔寨，蜜雪冰城已开设近60家门店，其中首都金边有30家。

蜜雪冰城在柬埔寨的合作商负责人高·瑟提亚说：“得益于有效的成本控制和优质的原料，柬埔寨人可以享受到物美价廉的饮品。”

金边市310路，一家蜜雪冰城门店是不少茶饮爱好者的打卡地。每到下午，这里常常围满了顾客，学生们放了学总爱来这里，买杯柠檬水，或买一个“黑糖珍珠大圣代”。遇到“雪王”充气玩偶，很多人还拿起手机合影。“生意红火，目前柬埔寨营业中的门店全部实现盈利。”赫特·苏杰介绍。

随着中柬两国合作交流的不断深入，越来越多的中国企业像蜜雪冰城一样在柬埔寨扎根发展，带去更多消费选择的同时，也促进了当地就业和产业发展。

“每家店招聘4到5名本地员工，总共创造了200多个就业岗位。”高·瑟提亚介绍，“我们预计要开200多家店。”

最近，蜜雪冰城的研发人员在柬埔寨的农贸市场采购火龙果、百香果、青柠檬等原材料，开展新品研发测试。“我们使用的原材料主要从中国进口，借助便利的物流网络运到柬埔寨。将来，我们要逐步建立本地的采购供应链。”高·瑟提亚说，最近试研发的一款柬埔寨百香果茶，就打算采用本地原材料制作。

去年8月，高·瑟提亚来中国参加蜜雪冰城组织的线下活动，参观了河南的胖东来、大咖国际食品有限公司等企业。“中国企业对产品品质的严格把控、锐意出海闯荡的进取精神，都让我印象深刻，有很多经验值得柬埔寨企业学习。”高·瑟提亚说，“除了参加活动，我还去了登封少林寺，感受到了中国功夫的魅力。”

目前，蜜雪冰城正在东南亚建立多功能供应链中心。“有了这个中心，部分水果产品和小料便能在本地生产，降低运输成本，也为本地农业作贡献。我们期待能在供应链中心内建设研发中心，推进数字化供应链运营。”蜜雪冰城东南亚大区柬埔寨区域经理张雷介绍。

亲望亲好，邻望邻好。这些年，对于中柬之间的交流合作、相互支持，赫特·苏杰感受深刻。“10多年前，我住的地方基础设施一般，有时还会停水停电。交通也不便利，从金边去西港需要5个多小时。这些年，一些中国企业陆续来到这里，帮助我们建水电站、发电厂和高速公路。现在，我们的城市越来越漂亮，交通也越来越便捷。”采访中，赫特·苏杰讲述着身边的变化，“蜜雪冰城等中国企业加大在柬埔寨的投资，让我觉得自己从事的工作前景广阔，我愿意在这里继续耕耘，取得更多成绩。真诚希望两国友谊越来越深厚，我们的生活越来越美好。”

（本报记者王靖远、王梓参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)