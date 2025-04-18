——习近平主席在柬埔寨媒体发表署名文章引发热烈反响

本报记者 包 晗 强 薇 曹师韵

4月17日，在赴金边对柬埔寨进行国事访问之际，习近平主席在柬埔寨媒体发表题为《双向奔赴、相互成就 推动新时代中柬命运共同体建设行稳致远》的署名文章。接受本报记者采访的中柬各界人士表示，习近平主席时隔9年再次访问柬埔寨，为中柬各领域合作指明方向、注入信心，将引领中柬命运共同体建设取得更大进展，为地区和平、发展、繁荣作出新的更大贡献。

“新时代柬中命运共同体建设彰显时代价值”

习近平主席在署名文章中深刻总结中柬命运共同体的内涵——“睦邻友好是中柬命运共同体的历史底色”“重情重义是中柬命运共同体的鲜明特征”“平等互利是中柬命运共同体的强大动力”“包容互鉴是中柬命运共同体的深厚底蕴”。

“习近平主席的到访给我们带来了柬埔寨传统新年的祝福。”《柬华日报》总编辑安佳表示，柬埔寨的发展离不开中国的支持和帮助。“柬埔寨人民始终铭记、感谢中国为柬埔寨发展所作的贡献，希望两国加深友好情谊，希望柬中合作助力柬埔寨实现富强梦。”

柬中友好协会主席艾桑奥表示：“习近平主席肯定了柬中友好合作的努力与成果，令我感动。两国之间密切合作将为地区和平发展作出重要贡献。”

“柬中铁杆友谊源远流长，建立在长期相互理解、相互信任、相互合作的基础之上。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，柬中双方近年来高层互访频繁，体现了对发展双边关系的高度重视。习近平主席此访将拓展两国合作广度，促进两国政治、经济、文化等领域合作升级，推动双边关系迈上新台阶。

柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉表示，柬埔寨在涉及中国核心利益的问题上坚定支持中方，期待两国继续保持高层交往互动，在维护地区安全、促进经贸发展、完善全球治理等方面加强合作。

柬埔寨是首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家。2023年，双方开启建设高质量、高水平、高标准中柬命运共同体的新时代。“新时代柬中命运共同体建设彰显时代价值，为构建人类命运共同体树立典范。”柬埔寨商业部国务秘书兼发言人宾索维吉表示，柬中共守和平、共谋发展、共创繁荣，将为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

“中国企业修的路、建的桥，成为柬埔寨民众生活的一部分”

“中柬‘钻石六边’合作促进了柬埔寨发展。”习近平主席在署名文章中肯定中柬自由贸易协定、西哈努克港经济特区、柬埔寨第一条高速公路等中柬务实合作成果，令两国有关人士备受鼓舞。

中交集团党委书记、董事长王彤宙表示，习近平主席提到的柬埔寨第一条高速公路、第一座跨山脊高架桥，均由中交集团所属中国路桥建设。“我们倍感振奋，将继续做好标志性工程和‘小而美’民生项目，为中柬铁杆友谊添砖加瓦。”

柬埔寨柬华理事总会秘书长钟耀辉表示，中方真心诚意为柬埔寨发展提供援助，助力柬埔寨完善基础设施建设、提升教育医疗水平。“中国企业修的路、建的桥，成为柬埔寨民众生活的一部分。”

“柬埔寨国家体育场、金港高速公路、暹粒吴哥国际机场先后启用，德崇国际机场正在建设。中企帮助柬埔寨修建的基础设施对柬经济社会发展起到了巨大推动作用。”宾索维吉表示，柬中自贸协定的签署实施带动了柬埔寨经济发展，双边贸易合作持续深化。

习近平主席在署名文章中强调“要拓展更高质量互利合作”，令柬埔寨各界人士对柬中“钻石六边”合作充满期待。柬埔寨公务员部副秘书长谢威瓦表示：“柬埔寨视中国为好邻居、好兄弟、好朋友、好伙伴，柬中双边合作一如既往进展良好。”近年来，柬中合作逐渐拓展至农业技术、绿色发展、数字经济、人力资源培养等方面。“柬中新兴领域合作符合柬埔寨发展需求，期待此类合作助力柬埔寨长远发展。”

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，在绿色能源和科技创新等新兴领域，柬中合作潜力巨大、空间广阔。柬埔寨可以与中国加强人工智能、大数据等领域合作，推动科技产业快速发展。“两国还可以开展数字基础设施建设、‘互联网+’等领域合作。”

习近平主席在署名文章中强调，坚持发展优先、以民为本，发挥中柬政府间协调委员会机制作用，推进共建“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，深化“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设。柬埔寨中国商会会长林士强表示，战略对接对在柬中资企业而言意味着机遇，相信习近平主席此访将推动柬中互利合作再上新台阶。

“期盼柬中合作越来越好、友谊越来越深”

从周萨神庙、茶胶寺、吴哥王宫遗址修复工程，到旅游、教育合作，再到中柬友好扶贫示范村项目的实施，中柬人文交流不断走深走实。习近平主席在署名文章中强调，要开展更高频率人文交流。坚持和衷共济、和合共生，加强文明沟通对话，深化治国理政经验交流，开展形式多样的文化旅游、遗产保护修复、青年交往等合作，促进民心相通，共同弘扬亚洲价值观和全人类共同价值。

“柬中两国交往历史悠久。”柬埔寨《高棉时报》发行人莫汗·巴德姆表示，“习近平主席在署名文章中讲述了柬中历史上通过海上丝绸之路的贸易往来。柬中加强合作，重振这条贸易之路充满希望。”

柬埔寨有着悠久的历史和独特的文化，吴哥古迹吸引许多中国游客参观游览。柬埔寨旅游部国务秘书兼发言人洪达妮表示，2025年是“柬中旅游年”，期待两国民众通过旅游年活动加强交流、增进相互了解。

柬埔寨暹粒市副市长海勇表示，吴哥古迹是暹粒最著名的文化名片，中国专家扎根柬埔寨近30年，承担吴哥古迹的保护修复工作，带来了先进技术、培养了专业技能人才、促进了柬中文化交流合作。

金边皇家大学国际交流处负责人金苏表示，学习中文如今在柬埔寨非常流行，很多学校设立中文系和中文课程，当地学生踊跃报名。“学生们热爱中文，渴望了解中国的发展。习近平主席来访令他们十分激动，大家期盼柬中合作越来越好、友谊越来越深。”

“柬中人文交流始终蓬勃发展。”柬埔寨民航国务秘书处暹粒吴哥国际机场负责人本·拉塔表示，相信习近平主席此次访问将进一步推动柬中旅游合作，促进两国文明交流互鉴。

（本报记者章念生、杨学博、赵益普、程是颉、白元琪参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)