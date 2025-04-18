新华社吉隆坡4月17日电（记者李昂）“2025‘展望未来’吉隆坡对话”17日在马来西亚首都吉隆坡举行。

本次对话由中国外文局当代中国与世界研究院、马来西亚策略分析与政策研究所联合主办，来自中马两国政府机构、智库、高校、企业等组织的约200位嘉宾出席本次对话。

中国外文局当代中国与世界研究院代表在致辞中表示，中马两国领导人就构建高水平战略性中马命运共同体达成重要共识，为本次对话提供关键指引。智库是思想引领者、舆论塑造者和交流推动者，中马智库为两国以及中国同东盟合作凝心聚力提供助力。

马来西亚策略分析与政策研究所主席杨燕美说，当今世界的保护主义倾向进一步凸显了东盟重新进行战略评估的紧迫性。多元化是抵御不确定性的盾牌，能够创造机遇、刺激增长并增强韧性。

本次对话形成了广泛共识，展现了开放、尊重与信任的精神。与会嘉宾普遍期待中马双方未来继续深化政治、教育、青年、贸易与文化交流，持续为中马合作注入智力支持。

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