4月14日，庆祝2025年联合国中文日系列活动在维也纳联合国总部隆重开幕。维也纳各国际组织负责人、各国常驻代表、高级外交官、国际职员等500多名嘉宾出席。

中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表李松大使在开幕式上致辞表示，80年前，中国代表第一个在联合国宪章上郑重签字，用中国毛笔书写了世界历史浓墨重彩的一页。自中华人民共和国恢复在联合国合法席位以来，中国给联合国带来和平发展、公道正义的关键力量，中文传递真正多边主义的最强音。习近平主席提出构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，为应对全球挑战、共建美好世界提供了中国方案。中国将坚定维护联合国权威和地位，坚定维护国际公平正义，坚定维护广大发展中国家利益，积极践行真正的多边主义，为变乱交织的世界提供稳定性，为构建更加公正合理的全球治理体系注入正能量。

李松结合本次活动举行的战国竹简和当代中国书画展览，介绍中国文字、中国传统文化和中华文明的传承和发展。他表示，正如习近平主席所说，中国人民将按照时代的新进步，推动中华文明创造性转化和创新性发展，激活其生命力，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。

联合国维也纳办事处总干事瓦利、《全面禁止核试验条约》组织筹委会临时技秘处执行秘书弗洛伊德、国际原子能机构副总干事刘华代表总干事格罗西、联合国工业发展组织副总干事艾斯特拉达代表总干事穆勒致辞。他们认为中文日活动使人深切感受到中国语言文字的独特魅力、中华文化的博大精深和丰富多彩。各方高度评价中国在联合国发挥的积极和建设性作用、为促进世界和平发展作出的巨大贡献，热切期待与中方进一步加强合作，共同维护多边主义，促进国际发展合作，应对全球挑战。

此次中文日活动以“字贯古今 画承千载——从战国竹简到当代书画”为主题，由中国常驻维也纳代表团、联合国维也纳办事处主办，中央数字电视书画频道、清华大学、安徽大学、吉林大学协办，共同为维也纳联合国总部献上了一场中国文化盛宴。清华大学副校长彭刚、中央数字电视书画频道董事局主席王平在开幕式致辞，探讨了文字、文化、文明三者之间的紧密关系和文明交流互鉴的重要意义。

来宾怀着浓厚兴趣参观战国竹简、中国传统绘画和书法作品展览，深切感受中国文字、文化、文明的发展传承、美学意境和时代意义。苏士澍、徐里、包俊宜、罗杨等书画家现场挥毫泼墨，身着汉服的艺术家演奏《春江花月夜》《沧海一声笑》等传统名曲，获得观众阵阵热烈掌声。来宾们表示，联合国中文日选在中国传统节气“谷雨”，正像中国在联合国发挥的重要作用，带来春天般的希望和动力。

本次联合国中文日活动持续四天，除战国竹简、中国传统绘画和书法作品展览外，还将举办“人工智能与古文字研究”学术沙龙、少林功夫和古风音乐表演、“战国竹简研究成果和意义”讲座等活动。

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