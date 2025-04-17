盛楚宜 袁蒙 王玉琳

考斯玛中柬友谊医院坐落在柬埔寨首都金边的闹市区，医院主体是一栋中国援建的综合性医疗大楼。2022年3月，中国援柬中医医疗队抵达柬首都金边，在考斯玛中柬友谊医院开设中医门诊。17日，人民网记者走进考斯玛中柬友谊医院，探访这里的“明星门诊”——中医科。（实习生张贺芸对本文亦有贡献）

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