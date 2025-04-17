人民网金边4月17日电 （记者盛楚宜）“除了期待土地丰收，柬埔寨当地老百姓还关心能否将农产品卖出去、卖出好的价钱，经济效益的好坏对丰收的定义至关重要。中柬‘鱼米走廊’合作规划切实造福两国人民。”中国水稻研究所成果转化与服务处研究员罗炬在接受人民网记者专访时表示。

近年来，中柬携手推进共建“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，加快充实中柬政治、产能、农业、能源、安全和人文六大领域的“钻石六边”合作架构，深化“工业发展走廊”和“鱼米走廊”。

自2022年起，40余名中国专家奔赴柬埔寨，深入田间地头、河湖码头、沿海港口调研25个省（市）的各类农林渔业主体近5000人，行程2万余公里。“柬埔寨同我国海南气候非常相似，具有良好的生态环境和光温水资源条件，当地老百姓普遍很淳朴、友善、热情，非常期望好的技术、好的产品和好的模式帮助他们提升经济效益。”谈及来到柬埔寨的第一感受，罗炬如是说。

援柬埔寨农业发展规划项目是中柬共建“鱼米走廊”的首个早期收获项目。不同于派遣专家开展技术援助的模式，该项目的主要任务是帮助柬方编制现代农业发展规划，从全局谋划一张国家农业产业发展的“蓝图”。

“鱼米走廊”合作规划下的中柬农业合作，不仅促进柬埔寨农业向现代化转型，还积极推动柬优质农产品输华准入，促进双边贸易发展。中国长期是柬埔寨最大贸易伙伴国和最大投资来源国，两国产业链供应链合作不断深化。官方数据显示，过去10年双边贸易额增长近4倍。中柬自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施带来的政策红利持续释放。

“整体而言，柬埔寨对华农产品出口呈增长态势，中国对柬埔寨农产品进一步开放，柬埔寨香米、香蕉、木薯、腰果等特色产品源源不断进入中国市场。”罗炬说。

平等互利是中柬命运共同体的强大动力。中柬将共守和平、共谋发展、共创繁荣，扎实推动新时代中柬命运共同体建设。（实习生张贺芸对本文亦有贡献）

(责编：崔译戈、杨牧)