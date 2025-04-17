新华社北京4月17日电（记者邹多为）记者17日从海关总署获悉，我国连续多年是柬埔寨最大贸易伙伴。2025年一季度，我国对柬埔寨进出口333.3亿元，连续6个季度保持增长，同比增长13.1%，进出口规模创历史同期新高。其中，对柬出口增长14.3%、自柬进口增长5%。

农产品贸易势头良好。一季度，我国自柬进口农产品9.8亿元，同比增长12.2%，占同期我国自柬进口总值的25.9%，比重提升1.7个百分点，鲜龙眼、木薯干、可可粉等柬特色优质农产品被陆续端上中国百姓的餐桌。

汽车产业互补性强。柬埔寨与我国在汽车产业领域展现出较强的互补性。一季度，我国对柬分别出口汽车、锂电池8.4亿元、1亿元，同比分别增长183.7%、465.7%。同期，作为汽车轮胎的重要生产原料，我国自柬进口橡胶1.2亿元，增长298.6%。

纺织服装产业深度协作。一季度，我国对柬出口纺织品101.4亿元，同比增长17.7%，连续7个季度增长，占同期我国对柬出口总值的34.3%。同期，我国自柬进口服装及衣着附件7.9亿元，增长5.2%。

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