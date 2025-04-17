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特稿丨从“两国双园”到“双向奔赴”——习近平主席推动中马合作高质量发展

2025年04月17日15:26 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡4月17日电 特稿丨从“两国双园”到“双向奔赴”——习近平主席推动中马合作高质量发展

新华社记者孙浩 王嘉伟 黄耀滕

4月中旬，马来西亚东海岸关丹港，“海丰太平洋”号集装箱货轮鸣响汽笛，满载冷链货品驶向中国广西北部湾港，标志着两座港口之间新航线的开通。关丹港是中马正在携手建设的马来西亚东海岸铁路（简称马东铁）所联通的重要节点。这条承载着马来西亚人发展愿景的交通动脉，使用了不少马来西亚本土制造的钢材，而其生产企业联合钢铁（大马）集团公司正是关丹“城市名片”——马中关丹产业园内的明星企业。

2013年10月，习近平主席访问马来西亚期间，为中马经贸合作擘画未来，特别提到“将钦州、关丹产业园区打造成两国投资合作旗舰项目，带动两国产业集群式发展”。时隔12年再次访问马来西亚之际，习近平主席在马来西亚媒体发表署名文章强调“要厚载务实合作的压舱石”，提到“马中关丹产业园区累计完成投资超过110亿元人民币，入园项目全部建成达产后将创造许多长期就业岗位”。

多年来，习近平主席一直关心着中马“两国双园”项目的发展。这个旗舰项目立足中马、面向东盟、辐射亚太，不断加速和拓展着双园、双港的双向奔赴，正是“一带一路”国际合作从夯基垒台向高质量迈进的生动例证。

中马友好合作的“金名片”

中国明朝航海家郑和七下西洋、五次驻节马来西亚西海岸的马六甲，促使马六甲成为繁荣一时的贸易中心。位于东海岸的彭亨其实也曾在《郑和航海图》上留名。郑和船队曾两访彭亨，带回“土田沃，气候常温，米粟饶足，煮海为盐，酿椰浆为酒”的描述。

马来西亚是最早响应并积极参与共建“一带一路”合作的国家之一。如今，彭亨州首府关丹已成为高质量共建“一带一路”的重要节点。“一带一路”合作给当地带来的不仅是投资和贸易机遇，还有人才、技术、标准和理念。

对当地年轻人来说，能在马中关丹产业园工作令人羡慕。10年前，父母告诉仍在求学的凯利，当地开始建设“一条新路”，即将兴建一个“中国投资的工厂”，建议他毕业后回来找找机会。如今，这条“新路上的工厂”——联合钢铁（大马）集团公司已发展成马来西亚规模领先的钢铁公司。凯利已在这里工作8年，是企业约4000名本地员工中的一员，获得满意的职业发展。

“‘两国双园’项目为关丹带来了发展机遇和就业岗位。”凯利说，“我期待着关丹成为对世界越来越重要的贸易物流枢纽。”

联合钢铁（大马）集团公司总工程师、副总经理胡玖林介绍，联合钢铁促进马来西亚钢铁产业发展、创造外汇收入，也直接带动当地就业、提升关丹港码头吞吐量，初步形成产业集群效应。

北部湾控股（马来西亚）有限公司是马中关丹产业园的运营方，马来西亚华人陈卓理现任该公司投资发展总监。“习近平主席高度评价‘两国双园’的合作模式，这对我们而言，是荣誉，也是责任。”他说，“习近平主席强调‘互利共赢’，我们每天都在亲身经历这样的合作。”

“我们愿携手努力，让‘两国双园’项目持续成为马中友好合作的一张‘金名片’。”陈卓理说。

“港-产-园”联动发展

今年4月，在位于中国广西钦州的中马钦州产业园内，广西自贸区闵和粮油食品科技有限公司的4个大型棕榈油罐完成主体安装。这一项目建成投产后，将有力推动产业园成为马来西亚、印尼等国棕榈油等产品进口、贸易和储运转口的集散地。

“对我们这样需要进口大宗原料的企业来说，这里的区位优势特别突出。”担任公司总经理的马来西亚人潘南达说，进口棕榈油原料经过公司精加工后，再借助西部陆海新通道的海铁联运优势，便捷地发往中国中西部市场。

中马钦州产业园和钦州港背靠中国西部陆海新通道，马中关丹产业园和关丹港则面向马来西亚东海岸，并有望在共建“一带一路”重要项目马东铁建成后，激发更大的海陆联运潜力。从广西沃柑到甘肃洋葱等丰富的产品，将乘着海风，抵达马来西亚和其他东盟国家市场。

40岁的关丹港新深水码头运营主管穆罕默德·努尔·阿兹利是本地人，先后在老港区和新建成的港区工作，亲眼见证了港口和园区的一步步发展——小厂房变成大厂房，远处的山地也纳入产业园区。“在关丹港工作10年，成为马中合作的亲历者，让我感到很自豪。”

他常回想起，入职后不久去广西防城港的培训经历。“港口那么先进，工业化水平那么高，让我感到震惊，也让我下定决心要更好地建设自己的家乡。”他说。

近年来，依托马中关丹产业园和当地政策支持，关丹港的货物结构优化，高品质原材料进出口增加，新能源材料、汽车配件等产品正在成为新增长点。

“共建‘一带一路’合作在东南亚地区广泛开展，为地区联通带来前所未有的机遇。”2024年11月，马来西亚总理安瓦尔访华期间在北京大学发表演讲时说，这同东盟致力于增强成员国之间互联互通和包容性发展的目标“高度契合”。

书写更多发展故事

驶向中国港口的“海丰太平洋”号集装箱货轮搭载的马来西亚招牌产品中，有深受中国市场认可的猫山王榴莲。依托“海上互通、陆上联动”的优势，采用冷链运输保鲜技术的鲜食榴莲能让中国消费者饱享口福。

彭亨州是猫山王榴莲的重要产区。这里自然资源丰富，农业是其经济支柱之一。毗邻关丹港，对当地特色农业发展的作用不言而喻。

全长600多公里的马东铁建成后，将连通马来西亚东西海岸。经过关丹后，铁路继续向北部延展。“马来西亚东海岸比西海岸发展相对落后。马东铁项目的建设将极大提高东海岸交通便利程度，进而带动农业、旅游业、制造业等各类产业协同发展。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦告诉记者。

许庆琦说，中国秉持“以人民为中心”理念，“旨在让发展惠及老百姓的生活”，这同马来西亚“昌明大马”理念中包容、公正等内容同频共振，“已成为全球南方国家21世纪的治理共识”。

“有福同享、有难同当”——习近平主席在署名文章中提到这句两国共同的谚语，道出了中马命运共同体的真谛。从中马、东盟到全球南方，从“双向奔赴”到“集体奔赴”，更多的发展故事正在书写，令人期待。

(责编：苏缨翔、崔越)

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