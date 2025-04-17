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中国代表呼吁国际社会共同努力扭转非洲大湖地区危险趋势

2025年04月17日15:24 | 来源：新华网
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新华社联合国4月16日电 中国常驻联合国代表傅聪16日在安理会大湖地区问题公开会上表示，近期由于“M23运动”持续攻势，刚果（金）东部战火不断，整个大湖地区陷入动荡，国际社会必须共同努力，通力合作，尽快扭转这一危险趋势。

傅聪强调，要立即实现停火，防止冲突持续升级。刚东战火一日不息，大湖地区一日难安。中方强烈敦促“M23运动”将安理会和地区组织的停火要求落到实处，立即停止一切军事扩张，无条件撤出所有占领区。中方呼吁有关国家按照《亚的斯亚贝巴框架文件》精神，尊重邻国的主权和领土完整，停止对刚境内武装组织的一切支持。希望所有地区国家避免采取可能加剧紧张局势的行动，增进相互信任，共同致力于地区局势缓和。

傅聪表示，刚东冲突没有军事解决方案，政治谈判是唯一出路。近期，东非共同体（东共体）和南部非洲发展共同体（南共体）领导人召开两次联合峰会，就解决刚东问题制定路线图，成立“协调人小组”。卡塔尔推动刚果（金）和卢旺达领导人在多哈举行三方会议，刚果（金）政府同“M23运动”进行直接接触，这些都是令人鼓舞的积极势头。中方希望卢、刚双方真诚回应地区和国际伙伴的斡旋努力，通过对话解决彼此的安全关切，早日达成持久的和平方案。国际社会要继续支持以非洲方式解决非洲问题，呼吁非盟、东共体、南共体及域外伙伴加强相互协调。

傅聪指出，国际社会必须综合施策，支持大湖地区国家系统解决安全赤字、治理缺失、发展不平衡等根源问题。《亚的斯亚贝巴框架文件》是解决地区冲突根源的最全面机制，当前形势下重振这一重要工具更显必要与急迫。中方呼吁签署国支持《框架文件》重振进程，为地区和平注入新动力。中国将继续深化同地区国家全方位合作，为促进大湖地区的持久和平与发展繁荣作出新的贡献。

(责编：苏缨翔、崔越)

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