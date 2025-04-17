新华社基辅4月17日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基16日晚在视频讲话中说，乌克兰和美国矿产协议的“基本法律内容”已基本敲定，如一切能够“迅速且富有建设性”地推进，该协议“将给两国带来经济成果”。

乌克兰第一副总理、经济部长斯维里坚科当天也在社交媒体发文说，乌美矿产协议谈判取得“积极新进展”，双方同意在一份“意向备忘录”中体现这一进展并准备近期敲定协议。但斯维里坚科未透露“进展”的具体细节。

另据乌克兰国际文传电讯社当天援引彭博社消息报道，经过乌美两国技术团队磋商，美国政府“软化”了要求乌方偿还美国战争援助的立场，将乌方偿还援助的金额从之前的3000亿美元降低至1000亿美元。目前双方关键分歧在于，美国仍坚持在矿产协议框架内成立的联合投资基金的未来收益，应优先用于偿还美国援助而非用于对乌投资，而且美国在未“收回”全部援助资金前不愿做出新的投资承诺。

今年2月28日，泽连斯基到访美国白宫并同美国总统特朗普会面，双方发生激烈争吵，因此未能签署矿产协议。之后，两国代表多次在沙特阿拉伯会谈。3月28日，乌方称收到美国提供的矿产协议新方案，此方案与前一个版本“完全不同”。4月11日和12日，乌方团队赴美就协议内容进行了“技术性”磋商。

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