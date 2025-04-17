人民网迪拜4月17日电 （记者管克江）国际航空运输协会总干事威利·沃尔什15日在迪拜举行的全球航空货运论坛开幕式上表示，当前国际航空运输面临多方面挑战，但中国经济增长需求为行业发展提供机遇。

威利·沃尔什表示，中国经济韧性为航空业提供坚实增长基础。中国国产飞机C919的商业运营为中国国内市场提供助力。同时因为油价走低，航空业者有望提升盈利率，部分抵消下半年市场需求放缓的影响。

国际航协货运负责人布兰登·沙利文表示，预计今年全球航空货运将增长5.5%，中国仍是主要增长引擎。“中国需求有着显著增长。电子商务活跃、商业活动增加和稳定的消费者信心意味着充足机遇，我想全球航运的每一个成员都可以从中找到机会。”

本次全球航空货运论坛从15日持续到17日。据阿通社报道，阿联酋经济部部长阿卜杜拉表示，航空货运业正处在关键转型节点。一方面，电商快速发展带动对高效物流服务的需求上升；另一方面，该行业也面临地缘政治不确定性、法规趋严和碳减排压力等多重挑战。他指出，阿联酋已启动国家可持续航空燃料发展路线图，力争到2030年每年生产7亿升环保航空燃料。

（杰勒德·阿勒费尔对此文亦有贡献）

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