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伊拉克举行巴比伦国际文化节活动

2025年04月17日14:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月17日电 （记者管克江）伊拉克近日举办了为期一周的巴比伦国际文化节活动。活动期间举行了一系列文艺演出、诗歌朗诵、图书展览和旅游振兴讨论会等。

活动开幕式在巴格达南郊的古巴比伦遗址举行。古巴比伦文明最早可追溯到5000年前。公元前1762年，古巴比伦王国的第六代王汉谟拉比颁布汉谟拉比法典，这是世界上现存的第一部比较完备的成文法典。公元前597—前538年期间，新巴比伦王国国王尼布甲尼撒二世两次征服犹太王国，大批民众、工匠、祭司和王室成员被掳往巴比伦，该事件被称为巴比伦之囚。2019年，巴比伦被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

伊拉克巴比伦省省长阿德南表示，巴比伦城有着惊艳世界的数千年历史和文化，如今正在全力振兴其文化遗产。

活动上，卡塔尔卡塔拉文化村被授予“巴比伦国际文化城市奖”，以表彰其保持阿拉伯文化传统和促进文化交流对话的成绩。

巴比伦国际文化节还举行了古代服饰走秀活动。

复原后的古巴比伦城。人民网 伊纳斯易卜拉欣摄

复原后的古巴比伦城。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

在文化节开幕仪式上，演员重现伊施塔尔门庆祝仪式。人民网伊纳斯易卜拉欣摄

在文化节开幕仪式上，演员重现伊施塔尔门庆祝仪式。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

伊施塔尔门前的行进仪式。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

伊施塔尔门前的行进仪式。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

在伊拉克时尚馆举行的古装秀。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

在伊拉克时尚馆举行的古装秀。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

古装秀。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

古装秀。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克古装秀。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克古装秀。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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