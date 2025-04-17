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中国—FAO—阿曼南南合作项目规划设计任务圆满完成

2025年04月17日13:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月17日电 （记者苑基荣）4月5日至14日，中国农业农村部、联合国粮农组织、阿曼农业、渔业和水资源部（MAFWR）部成功开展了中国—FAO—阿曼南南合作项目规划。

该项目由中国—FAO南南合作信托基金和阿曼政府单边信托基金共同资助，旨在利用中国在蜜蜂养殖和蜂蜜生产等领域的技术优势，提升阿曼养蜂业的国际竞争力。

规划团分别与阿曼农业、渔业和水资源部常务秘书（副部级）艾哈迈德·阿尔·巴克里（Ahmed Al Bakri）、FAO驻阿曼代表泰尔·亚辛（Thaer Yaseen）、阿曼种植业司、畜牧业司等主要司局负责人，我驻阿曼大使馆进行座谈交流，并赴阿曼北部巴提奈行政区（Al Batinah Region）的鲁斯塔克（Rustaq）与巴拉卡（Al Baraqa）、南部德霍尔行政区（Dhofar）的塞拉莱（Salalah）等养蜂代表性生产地区进行实地调研，通过与政府部门、科研机构、蜂产品市场、蜂农进行深入走访与调研，全面了解了阿曼蜂业产业链的现状、问题及发展潜力，商定阿曼项目在国家政策、技术转移及市场拓展层面的合作模式及综合解决方案。在此基础上，规划团同阿曼农业、渔业和水资源部、FAO驻阿曼代表处召开联席会议，就项目规划草案交换意见并达成共识。

中国—FAO—阿曼南南合作项目是首个在中东地区开展的蜂业领域南南合作项目，将进一步促进中国与中东地区国家农业科技合作及双边关系，对推动落实我国《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》，推进全球发展倡议粮食安全领域合作和实现联合国2030可持续发展目标具有重要意义。

受农业农村部国际合作司委托，中方由农业农村部对外经济合作中心牵头、中国农科院蜜蜂所选派专家赴阿曼开展项目规划。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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