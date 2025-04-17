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习近平抵达柬埔寨金边国际机场发表书面讲话

2025年04月17日13:16 | 来源：新华网
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　　新华社金边4月17日电　

　　抵达柬埔寨金边国际机场的书面讲话

　　（2025年4月17日，金边）

　　中华人民共和国主席　习近平

　　很高兴应西哈莫尼国王邀请，再次对柬埔寨王国进行国事访问。这次访问适逢柬埔寨传统新年，我谨代表中国政府和中国人民，向兄弟的柬埔寨政府和柬埔寨人民致以美好的新年祝福。

　　柬埔寨是历史悠久的文明古国。勤劳智慧的柬埔寨人民创造了辉煌灿烂的高棉文明，为人类文明进步作出重要贡献。近年来，柬埔寨大力实施“五角战略”，经济快速增长，民生持续改善。相信在西哈莫尼国王陛下庇佑下，在以洪玛奈首相为首的柬埔寨政府领导下，柬埔寨人民必将在国家建设事业中取得新的更大成就。

　　中柬关系由两国老一辈领导人亲手缔造、精心培育，经受了国际风云变幻考验，始终坚如磐石。两国率先构建双边命运共同体，率先开展共建“一带一路”合作，在维护各自国家稳定、促进发展繁荣的事业中相互支持，在捍卫国际公平正义的斗争中团结协作，为构建新型国际关系树立典范，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

　　中方视柬埔寨为周边外交重点方向，坚定支持柬埔寨维护战略自主、走符合自身国情的发展道路。我期待同西哈莫尼国王、莫尼列太后、洪森亲王、洪玛奈首相会见会谈，共叙友谊、共谋发展，不断充实中柬“钻石六边”合作架构，深化更高水平政治互信、更高质量互利合作、更高层次安全保障、更高频率人文交流、更高标准战略协作，为两国人民带来更多福祉，为地区乃至世界和平稳定贡献更多正能量。

(责编：苏缨翔、崔越)

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