新华社洛杉矶4月16日电（记者谭晶晶）据美国媒体16日报道，经过长时间讨论，美国政府暂不支持以色列对伊朗核设施发动袭击的计划，选择与伊朗就限制其核计划进行谈判。

《纽约时报》援引美国政府了解以色列军事计划的官员及其他消息人士的话报道说，以色列计划在今年5月对伊朗核设施进行打击，目标是将伊朗研制核武器的能力推迟一年或更长时间。以方希望美国支持并帮助实施该计划。

报道说，对于究竟是支持外交途径解决伊核问题还是支持以色列袭击伊朗核设施，美国政府内部进行了数月的辩论，最终达成“粗略共识”，即反对以色列袭击伊核设施的军事行动。报道认为，这场长达数月的辩论凸显了美国政府内部强硬派与其他阁僚之间的分歧，美国总统特朗普最终选择通过外交手段而非军事行动解决伊核问题。

据报道，本月早些时候，特朗普告知以色列，美国不会支持其袭击伊朗核设施的计划。以色列总理内塔尼亚胡本月访美期间，特朗普与其讨论了此事，并表示美方正在与伊朗进行会谈。

伊朗与美国4月12日在阿曼首都马斯喀特举行间接谈判。这是自2018年5月特朗普在其第一任期单方面退出伊核协议后，美伊之间的首次正式谈判。据报道，美伊将于本月19日在阿曼斡旋下举行第二轮谈判。

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