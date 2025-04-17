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希腊文化部部长：通过文化纽带，希中人民的关系将更加密切

2025年04月17日10:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月16日电 （张泽宇、殷韬）自4月15日起，“代达罗斯：希腊克里特岛的神话”特展在故宫博物院神武门展厅面向公众开放。观众可来此沉浸式感受古希腊神话走入现实的奇妙，领略希腊克里特文化的独特魅力。

“中国观众前来观看展览，会更好地了解希腊文化和希腊人民的特点。”希腊文化部部长莉娜·门佐尼14日在特展厅前接受人民网采访时表示。

“中国观众可在此走入古希腊克里特岛神奇的科技世界，了解古希腊人在建筑与工艺上的成就。”门佐尼说。此次展览通过“神话”“迷宫”“青铜”“巧匠”“雕像”“远航”六个分设单元，展出了包括青铜、彩陶、金饰、石器、印章、壁画等172件（套）来自希腊伊拉克利翁考古博物馆的珍贵文物，呈现了古希腊文明重要组成部分——克里特岛米诺斯文化的神秘之美。

“一个国家在另一个国家举办展览，不仅促进了文化交流，而且为加强双边关系与两国人民之间的相互了解，都打开了新视野。” 门佐尼表示，近年来，一系列希腊文物展在中国各大博物馆落地，吸引了众多中国民众前去参观。“通过文化这个纽带，希中两国人民之间的关系也将更加密切。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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