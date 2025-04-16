新华社北京4月16日电（记者刘杨、陆君钰）外交部发言人林剑16日表示，越来越多外国朋友走近中国、感受中国，这离不开中方实施的各项免签政策，持续简化来华签证流程，推出离境退税“即买即退”等便利举措，欢迎更多外国朋友来趟春意暖暖的“中国游”！

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，开年以来，中外人文交流精彩不断。包括奥斯卡影帝、美国网红在内，越来越多外国朋友来华“中国游”。上周末，大阪世博会开幕，中国馆惊艳亮相，古色古香设计与现代科技成果吸引许多民众排队参观。中国对外国民众的吸引力越来越大。发言人对此有何评论？

“首先祝贺大阪世博会中国馆开馆，很高兴看到当地民众为中国馆点赞。”林剑说，“我注意到，由中国贸促会牵头组织的中国馆不仅有书简长卷的外观设计和墨池竹林的园林景观，还首次在全球零距离对比展示嫦娥探测器采集的月球正背两面土壤样品，展出‘蛟龙号’深潜体验舱、全新人形机器人等科技产品，既有传统文化元素，也有现代科技突破，相信会给观众留下深刻印象。”

林剑表示，从线上“云游”到线下“打卡”，从在海外看中国到来中国实地游，越来越多外国朋友走近中国、感受中国。最新数据显示，今年前三个月，各口岸入境外国人921.5万人次，较去年同期增长40.2%。其中免签入境占比71.3%。这离不开中方实施的各项免签政策，为外国游客提供更长停留时间和更大活动范围；也离不开持续简化来华签证流程，推出离境退税“即买即退”等便利举措，让“中国游”越来越丝滑。

“我们欢迎更多外国朋友来趟春意暖暖的‘中国游’！”他说。

(责编：岳弘彬、牛镛)