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国际文明对话大会2025在吉隆坡举行

2025年04月16日15:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡4月15日电 （记者褚君、戴楷然）15日下午，由马来亚大学文明对话中心、马来西亚区域策略研究所、马来西亚回儒对话协会联合举办的国际文明对话大会2025在马来西亚首都吉隆坡举行。马来西亚总理安瓦尔、高等教育部长赞布里、科技与创新部长郑立慷、马来西亚国际伊斯兰大学校长奥斯曼等数百位政界、学界和媒体人士出席会议。

2025文明对话国际会议相关专家书籍售卖处 人民网褚君摄

2025文明对话国际会议相关专家书籍售卖处。人民网记者 褚君摄

马来西亚总理安瓦尔致辞表示，文明对话对多元文化和谐共存至关重要。在国际局势变乱交织的当下，人们应坚持共同价值、增进相互理解，在对话和沟通中寻找解决方案。

马来西亚国际伊斯兰大学校长奥斯曼表示，伊斯兰文明和儒家文明有很多相似的哲学理念，两者的交流互鉴有利于构建和谐、稳定的社会。马来西亚拥有多元文化背景，30年来，“儒伊对话”揭示了不同文明间共同的价值追求，为文明多元共生提供借鉴。

会议嘉宾发言 人民网褚君摄

会议嘉宾发言。人民网记者 褚君摄

香港大学法律学院政治理论讲座教授贝淡宁在发言中表示，当今世界并不安稳，国际形势变乱交织，各国应该从儒家和伊斯兰先贤的思想中汲取智慧，在相互尊重的基础上开展对话，为国际社会注入更多稳定性。

马来西亚总理安瓦尔致辞 人民网褚君摄

马来西亚总理安瓦尔致辞。人民网记者 褚君摄

本次会议正值1995年首届“儒伊对话”召开30周年，安瓦尔曾担任首届“儒伊对话”大会主席。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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