新华社哈瓦那4月15日电（记者蒋彪）“中国式现代化”研讨会14日在古巴首都哈瓦那举行，近200名古巴党政干部及智库媒体代表参加。与会代表高度评价中国式现代化，表示愿同中方深化交流互鉴，推动社会主义现代化不断向前发展。

古巴通讯部第一副部长埃内斯托·罗德里格斯说，中国式现代化体现了中国政府把人民福祉放在首位的发展理念。古巴对此深表认同，并始终致力于促进国家发展。在此过程中，古方得到了中方长期坚定支持，通信基础设施建设和古巴数字电视项目正是生动例证。

古巴能源和矿产部第一副部长阿赫利奥·阿巴德认为，在当前复杂国际环境下，中国式现代化增加了社会主义制度的韧性，促进了更加公平合理的国际秩序。

古巴生物医药集团副总裁圣地亚哥·杜埃尼亚斯表示，中国式现代化突破了传统西方现代化模式，展现了和平、公正与创新的理念。

古巴国家和政府干部高等学院院长梅赛德丝·德尔加多表示，此次研讨会为双方在社会主义现代化建设方面深化合作、增进友谊提供了重要契机。

中国国务院发展研究中心副主任张来明指出，中国与古巴等社会主义国家应加强交流，互学互鉴，共同提升发展水平。

中国驻古巴大使华昕表示，中国式现代化为世界各国发展提供新机遇、新动力、新选择。中方愿同古方加强交流互鉴，共同推进各自特色现代化进程。

本次研讨会由古巴国家和政府干部高等学院与中国驻古巴大使馆联合主办。

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