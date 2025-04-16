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“诗意中国·浪漫风华”中文日活动在联合国举行

2025年04月16日14:35 | 来源：新华网
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新华社联合国4月15日电（记者施春）以“诗意中国·浪漫风华”为主题的2025年联合国中文日活动开幕式15日在纽约联合国总部举行。

在清雅的古乐声中，来自不同国家、不同肤色的联合国职员朗诵了流传千古、韵律动人的中国古典诗词，包括《诗经·小雅》片段、《短歌行》《春晓》等。一首由深度求索（DeepSeek）生成的《临江仙·文明之光》，体现出古今交汇、人文与科技的融合。联合国合唱团成员们演唱的中国民歌《茉莉花》，使嘉宾宛若置身于中国江南水乡。

活动期间，中国文字博物馆还在联合国总部举办“字里行间——汉字中的文明密码”主题展览。

来自联合国全球传播部的美国青年扎克·丹茨学习中文十年了，此次是他第一次参加联合国中文日古诗朗诵活动。他对记者说，学习汉字是个非常有趣的体验过程，每个汉字的每一部分都蕴含特殊的含义，可以了解到中华文化的博大精深。

中国常驻联合国代表傅聪在开幕式上致辞表示，事实表明，越来越多人相信，中文是一把打开更宽广世界大门的金钥匙。中国不仅有五千年灿烂文化，更有日新月异的中国式现代化发展。在人工智能等前沿技术的赋能之下，学习中文、探索中国、共赢未来，正当其时，也是大势所趋。

中文正加快走向世界。据傅聪介绍，目前全球有超过190个国家开展中文教育。以联合国中文班为例，近年来学员报名人数不断增长，联合国赴华中文进修班已连续举办18期，受到广泛欢迎和好评。

中文是联合国六种官方语言之一，也是世界上使用人数最多的语言之一。2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为联合国中文日，围绕其举办的庆祝活动成为联合国及世界各国民众学习中文、了解中国的重要窗口。

本次中文日活动由中国常驻联合国代表团、中国人民对外友好协会、河南安阳市政府和中国文字博物馆等联合举办。多国常驻联合国代表、高级外交官、联合国职员及各界友好人士等400余人出席，共同分享中文之美以及对中华文化的热爱。

(责编：苏缨翔、崔越)

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