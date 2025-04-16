人民网记者 简承渊

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。

“‘一带一路’是经济交往之路，也是文明交流之路。”柬埔寨国际关系研究所所长金平说，东南亚国家是共建“一带一路”的重要参与者与建设者。共建“一带一路”为中华文化在东盟国家传播打开了大门。

“共建‘一带一路’不仅是经济合作的倡议，更是一场跨越地域、联通人心的文化交流盛宴。在这一框架下，中华文化正以更加多元的方式，在世界舞台上焕发新生。”旅泰青年学者、曼谷大学博士谢鋆说，以泰国为例，中泰铁路的建设不仅加速了两国经贸合作，也催生了文化互动的新契机。孔子学院在泰国的蓬勃发展，使越来越多的泰国青年投身中文学习，他们通过语言学习进一步走近中华文化，理解儒家思想、诗词意境、书法之美。与此同时，泰国的文化元素也逐步走进中国市场，泰拳、泰式按摩、泰国影视作品在中国社交媒体上掀起热潮，吸引大量中国观众关注并尝试体验。这种双向文化交流，既推动了文化产业的发展，也为全球文化互鉴提供了新范式。

“文明交流优先考虑对话而非主导，通过文化互动而非等级竞争促进共同进步。在地缘政治分歧日益加剧的时代，这些交流对于建立信任和合作至关重要。“金平认为，这一原则体现在中国对和谐与包容共存的重视，这种方法与全球稳定和可持续发展相一致。

共建“一带一路”倡议植根于深厚的历史土壤，是对古代丝绸之路的传承和延续。

“中华文化渊远流长，且具有包容性，而不是排他性和侵略性。”马来西亚国会下议院前副议长、现任马来西亚亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰说，在实践中，中国与东盟近年来在共建“一带一路”方面不乏亮点。如中老铁路成功将老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，雅万高铁鼓舞了东南亚各国人民对高铁建设的期待等。除了基建发展，共建“一带一路”倡议也影响着人文层面，对当地人民的观念和生活方式产生着深远影响，人类命运共同体意识愈发深入人心。

“共建‘一带一路’倡议通过将中国传统美学融入当代基础设施，展示了传统与现代的融合，促进了跨文化联系。”金平说，中国在全球治理中的角色提升了受儒家思想启发的理念的影响力，比如构建人类命运共同体理念强化了和谐国际关系的愿景。这些努力进一步推动中华文化在东南亚国家的传播与交流、促进各国民心相通。

大道不孤，众行致远。中华文化的海外传播，既是一场跨越千年的文明旅程，也是一个不断焕发新生的现代化进程。从文化认同的巩固，到影视、美食、旅游等媒介促进民心相通，再到共建“一带一路”推动文化共融，中华文化不仅是华人的精神归属，更成为世界文化多元化发展中不可或缺的重要一环。当下，中国与东南亚国家合作关系发展进入快车道，中华文化正以开放、包容、创新的姿态，在全球化进程中展现强大的生命力。

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