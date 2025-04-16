人民网吉隆坡4月16日电 （记者刘慧）新加坡消息：4月15日，2025“思想亚洲”论坛在新加坡成功举办。本届论坛由中国外文局、清华大学、新加坡南洋理工大学联合主办，当代中国与世界研究院、清华大学新闻与传播学院、清华大学战略与安全研究中心、清华大学全球产业研究院、新加坡南洋理工大学黄金辉传播与信息学院承办。中国驻新加坡大使曹忠明，清华大学校长李路明，中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全，新加坡南洋理工大学副校长恩斯特·库珀斯等来自中新两国政府机构、智库高校、企业等组织的共约200位嘉宾出席本次论坛。

曹忠明在致辞中表示，当前世界正经历百年变局，单边主义、保护主义抬头，美国滥施关税严重冲击全球经济秩序，亚洲各国更应坚持共商共建共享，携手维护开放包容的国际秩序。构建周边命运共同体是时代使命和人民期待，作为践行这一理念的重要平台，“思想亚洲”论坛应持续拓展对话的广度与深度，强化问题导向和实效研究，为亚洲乃至全球发展持续贡献智慧。

李路明在致辞中表示，当前全球不稳定因素显著增多，世界面临深刻变革，亟需各方凝聚智慧与共识。亚洲国家历史相近、文化相通，悠久的文明传统赋予我们应对挑战的智慧。只要各方携手努力，就能推动构建亚洲命运共同体和人类命运共同体，共创美好未来。

于运全表示，当前亚洲和世界不稳定不确定性因素明显增多，和平与发展面临严峻挑战，特别是大国竞争加剧与地缘政治紧张引发广泛担忧。美国滥施关税不仅加剧全球经济的不确定性，也影响了亚洲经济的稳定发展。作为负责任大国，中国坚决反对单边主义，主张维护多边贸易体制和开放型世界经济，并通过对话解决争端。

恩斯特·库珀斯表示，在充满挑战与机遇的当下，高等教育机构作为人类文明的守卫者，肩负着推动全球发展的重要责任。科学传播对于澄清误解、推动理性共识具有重要意义，联合培养与国际合作将有助于高等教育机构在全球治理中发挥更大作用，贡献亚洲智慧。他指出，“思想亚洲”论坛为各方提供了一个宝贵的平台，有助于深化对话与合作，凝聚应对全球性问题的共识。

来自中国、新加坡、日本、印度等亚洲各国的40余位智库专家学者围绕“为全球治理贡献亚洲智慧”这一主题展开深入交流。此外，专家们还就“交流与互鉴：多元共存的亚洲文明”“安全与稳定：世界变局中的亚洲未来”“发展与共享：全球复苏的亚洲智慧”等专题进行了讨论。

本次论坛发起建立了亚洲智库合作网络，当代中国与世界研究院将承担秘书处功能，汇集各方意见，推动网络建设。

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