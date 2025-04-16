人民网记者 贾文婷

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平于4月14日至15日对越南进行国事访问。

两党两国领导人就中越关系方向性、战略性、全局性问题深入沟通，为中越关系继往开来，朝着更高水平、更深层次发展作出战略擘画。

两党总书记共同见证中越双方签署的45份双边合作文本展示，涵盖互联互通、人工智能、海关检验检疫、农产品贸易、文化和体育等多个领域。双方发表联合声明，宣布持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体。

中国社会科学院大学教授、越南问题专家潘金娥对人民网记者表示，习近平总书记、国家主席此次访越意义重大。首先，此访是今年中国元首外交的开篇之作，选择越南作为第一个出访国家，充分彰显了中国对中越关系的高度重视。其次，今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。对越南而言，今年是越南共产党成立95周年、越南建国80周年和南方解放50周年，同时也是世界反法西斯战争胜利80周年。在这个特殊历史节点上，此访不仅体现了中国对周边外交的重视，更彰显了中国与全球南方国家团结合作的坚定立场。两党两国近年来频繁的高层互访，发挥着政治引领和战略导向作用，对于中越两国间经贸合作、国防安全以及人文交流等领域产生正面溢出效应，推动各领域合作取得实质性成果。第三，今年是中国“十四五”规划收官之年，是越南筹备越共十四大的关键年份，对于中越两国发展都具有承前启后的重要意义，有利于增进两党的政治互信和战略共识、推动各具特色的社会主义现代化向前发展。

当前，世界百年变局加速演进，多重风险挑战叠加。无论是中国还是越南，在发展的道路上都需要应对各种风险与挑战。潘金娥表示，中越作为友好邻居，同时作为社会主义国家，拥有共同理想信念和广泛战略利益。当前，两国正在探索符合各自国情的社会主义道路和推进各自现代化的进程之中，和平、稳定、合作和发展成为两国的共同需求。今后以中国发展新质生产力、越南发展新型生产力为契机，构建更加广泛深入的全方位合作格局，共同应对国际格局变动带来的冲击。

潘金娥说，越南是我国的重要周边国家，尤其两国都是共产党领导的社会主义国家，中越关系超越了一般意义上的双边关系，是具有战略意义的命运共同体。2023年12月，习近平总书记、国家主席访越，两国发表了联合声明，宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，引领新时期的中越关系迈上新台阶。去年以来，双方高层保持密切的战略沟通，各部门各地方按照“六个更”方向积极推进两国命运共同体建设。一年多来，各领域合作成果丰硕。当前，两国都在推进符合本国国情的改革和革新事业，加强团结合作符合双方共同利益，符合我国周边国家的外交定位，即：周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。与此同时，这也符合世界社会主义和人类和平友好发展趋势。

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