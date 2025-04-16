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苏丹快速支援部队宣布成立“和平与团结政府”

2025年04月16日13:32 | 来源：新华网
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新华社开罗4月15日电（记者吕迎旭 张猛）喀土穆消息：苏丹快速支援部队领导人达加洛15日宣布在苏丹成立名为“和平与团结政府”的平行政府，该政府将管理苏丹全境。

达加洛15日在社交媒体平台“电报”发布视频说：“新政府管辖区将不限于快速支援部队控制的区域，而是苏丹全境。”

达加洛说，新政府将实施包括发行新货币、印制国民身份证件等在内的一系列措施；不允许外国势力把苏丹变成地区冲突的战场，也不允许苏丹成为争夺红海的战场。达加洛还呼吁非洲联盟承认新政府。

沙特阿拉伯阿拉比亚电视台15日援引苏丹外交部长阿里·优素福的话报道说，在击败快速支援部队前，苏丹不能成立“文职政府”。

2月22日，苏丹快速支援部队及其同盟政治力量在肯尼亚首都内罗毕闭门会议上签署“创始宪章”，为在快速支援部队控制地区组建“和平与团结政府”铺平道路。随后，阿里·优素福表示，苏丹拒绝任何国家承认所谓的“平行政府”。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。目前，苏丹快速支援部队控制着喀土穆南部及苏丹西部大部分地区。

(责编：苏缨翔、崔越)

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