人民网吉隆坡4月15日电 （记者杨一、刘慧） 4月15日，中国中央广播电视总台主办的“携手奋进 共创繁荣”中国马来西亚人文交流活动在吉隆坡举行。

活动上，中央广播电视总台与马来西亚马中友好协会、马来西亚拉曼大学、马来西亚区域策略研究所、马来西亚国际郑和研究院在学术交流、人员互访、媒体活动、智库研究等领域达成多项合作。

“跟着电影游中国”活动马来西亚站现场启动，将通过“电影+旅游”的融合推广，带动更多马来西亚民众走进中国，领略中国的悠久历史、灿烂文化、壮美山川。中央广播电视总台央视网熊猫频道“和合之美——旅外大熊猫主题系列活动”马来西亚站启动，央视网熊猫频道旅马大熊猫专区同步上线。中马媒体合作成果在活动上发布，中央广播电视总台与马来西亚国家广播电视台、马新社电视台、马来西亚寰宇电视新闻台新一轮合作同步启动。当天还启动了“携手奋进 共创繁荣——马来西亚媒体中国行”活动。

来自马来西亚政界、经济界、文化界、学界、媒体等200余名嘉宾出席当天活动。

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