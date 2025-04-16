打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（马来语版）在马来西亚主流媒体播出

2025年04月16日10:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网吉隆坡4月15日电 （记者刘慧、杨一）4月15日，由中国中央广播电视总台制作的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（马来语版）启播仪式在吉隆坡举行。马来西亚第一副总理扎希德发来贺信，祝贺节目在马来西亚播出。马政治、经济、文化、媒体、学术等各界知名人士200余名嘉宾出席活动。节目即日起在马来西亚国家广播电视台等主流媒体落地播出。

《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（马来语版）以习近平主席重要讲话、文章和谈话中引用的中国古籍和经典名句为切入点，聚焦人类命运共同体、文化传承创新、保护生物多样性、文明交流互鉴等主题，精彩呈现了习近平主席治国理政的卓越智慧、天下为公的深厚情怀以及博古通今的历史文化底蕴。

马来西亚中文、英文、马来文主流媒体《星洲日报》《星报》《阳光日报》15日分别刊发节目在马来西亚落播的消息。马来西亚国家新闻社、马新社电台、马中透视新闻网等多家马来西亚主流媒体播发相关报道。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部