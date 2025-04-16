人民网吉隆坡4月15日电 （记者刘慧、杨一）4月15日，由中国中央广播电视总台制作的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（马来语版）启播仪式在吉隆坡举行。马来西亚第一副总理扎希德发来贺信，祝贺节目在马来西亚播出。马政治、经济、文化、媒体、学术等各界知名人士200余名嘉宾出席活动。节目即日起在马来西亚国家广播电视台等主流媒体落地播出。

《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（马来语版）以习近平主席重要讲话、文章和谈话中引用的中国古籍和经典名句为切入点，聚焦人类命运共同体、文化传承创新、保护生物多样性、文明交流互鉴等主题，精彩呈现了习近平主席治国理政的卓越智慧、天下为公的深厚情怀以及博古通今的历史文化底蕴。

马来西亚中文、英文、马来文主流媒体《星洲日报》《星报》《阳光日报》15日分别刊发节目在马来西亚落播的消息。马来西亚国家新闻社、马新社电台、马中透视新闻网等多家马来西亚主流媒体播发相关报道。

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