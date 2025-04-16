人民网巴黎4月15日电 （记者于超凡）国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）于当地时间4月15日发布《2024年世界葡萄与葡萄酒行业现状报告》。报告显示，全球葡萄与葡萄酒行业正面临多重挑战，气候变化、消费疲软与地缘政治风险持续冲击行业基本面。报告呼吁加强多边合作，推动行业向可持续与高质量发展转型。

国际葡萄与葡萄酒组织总干事约翰·巴克在报告发布现场。国际葡萄与葡萄酒组织供图

数据显示，2024年全球葡萄酒产量为225.8亿升，同比下降4.8%，为自1961年以来最低水平。过去一年中，春季霜冻、夏季干旱及暴雨等多种天气异常等极端气候事件频发是产量锐减的主要原因。

消费方面，去年全球葡萄酒消费约为214.2亿升，同比下降3.3%，同样为60余年来最低。报告指出，消费持续回落既源于通胀压力与经济不确定性，也与代际消费习惯变化密切相关。传统消费大国法国、德国和美国均出现不同幅度的下滑，而中国市场消费同比降幅达19.3%。

尽管产量与消费双降，国际葡萄酒贸易在2024年保持基本稳定。全球出口总量约为100亿升，与2023年基本持平；出口总值达359亿欧元，仅下降0.3%，平均出口单价维持在3.6欧元/升，处于历史高位。国际葡萄与葡萄酒组织指出，全球市场“少而精”的高端化趋势愈加明显，价格上涨在一定程度上缓冲了销量下降带来的冲击。

报告还指出，全球葡萄园面积继续收缩，2024年减少至709.6万公顷，同比下降0.6%，为连续第四年减少。其中，西班牙、法国和葡萄牙面积下降明显；印度、巴西和俄罗斯等新兴市场国家则实现小幅增长。

“气候变化、市场转型和消费结构变化为全球葡萄酒行业带来了深刻挑战。”国际葡萄与葡萄酒组织总干事约翰·巴克表示，但同时也为可持续发展、科技创新与新兴市场拓展带来了契机。巴克强调，全球葡萄酒行业应加强合作，积极适应变化，推动葡萄酒成为可持续农业的典范。

国际葡萄与葡萄酒组织成立于1924年，总部位于法国，是葡萄与葡萄酒领域的政府间专业机构，目前共有51个正式成员国，涵盖全球超过85%的葡萄种植面积与88%的葡萄酒产量。

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