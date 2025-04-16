人民网华沙4月15日电 （记者禹丽敏）4月14日，2025“新疆是个好地方”——新疆文化和旅游资源海外推广活动匈牙利专场在匈牙利首都布达佩斯成功举行。中国驻匈牙利大使龚韬、匈国家旅游局全球市场运营官霍洛瓦赤、新疆维吾尔自治区文化和旅游厅副厅长余洁出席并致辞，使馆孙杰参赞及匈各界友好人士近160人参加活动。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

龚韬表示，今年是新疆维吾尔自治区成立70周年，70年以来，中国新疆各领域发展日新月异。新疆是中国式现代化的缩影，也是理想的国际旅游目的地。长期以来，匈牙利与新疆友好交流密切，历史渊源深厚，在多领域合作中展现高度互信。希望以此次推介会为窗口，让更多匈牙利朋友了解大美新疆，推动中国新疆与匈牙利地方间的深度交流合作更上新台阶。

霍洛瓦赤表示，旅游是匈中合作中最成功的领域之一。中国新疆维吾尔自治区与匈牙利均重视本民族文化传承，这种文化认同既增进了彼此间的旅游吸引力与理解互信，也为深化两国文旅合作打下坚实基础。

余洁表示，新疆正紧紧抓住“一带一路”倡议的重大机遇，全力加快建设世界旅游目的地的步伐。热情好客的新疆各族人民诚挚邀请海内外朋友，开启一场说走就走的“新疆之旅”，特别欢迎匈牙利的朋友们前往新疆旅游观光，亲身感受新疆的壮美风光与独特文化。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场气氛热烈友好。来自新疆的中国旅游企业依次登台进行旅游资源和线路产品推介。新疆的文艺工作者们带来了《新疆是个好地方》《阿拉木汗》《欢乐草原》等精彩纷呈的节目。现场摆放的新疆图片展和文创礼品展引来一众嘉宾驻足停留，沉浸在新疆文化的独特魅力之中。

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