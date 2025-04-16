人民网罗马4月15日电 （记者郑彬）日前，世界气象组织与欧洲气候监测机构哥白尼气候变化服务局联合发布的《2024年欧洲气候状况》报告显示，欧洲大陆气温上升速度远超全球平均水平，极端天气的风险正在不断上升。

据悉，这是世界气象组织联合欧洲气候监测机构连续第二年发布此类关于欧洲地区气候变化的报告。该报告由来自全球的100多名科学家根据大量卫星观测数据和原始地面数据，在对地球系统变量、极端天气状况及其所带来的影响进行广泛性分析的基础上撰写而成的，并对气候政策等提出了建议。

报告显示，当前欧洲已成为全球气温上升最快的地区，过去五年的平均气温比19世纪工业化前水平高出了2.4摄氏度，远高于全球平均的1.3摄氏度，2024年欧洲大陆创有记录以来气温最高的一年。与此同时，气温升高导致极端天气发生频率大幅上升。据统计，2024年欧洲经历了自2013年以来洪涝灾害最为严重的一年，接近三分之一的河流发生洪水，近60%的地区夏季遭遇罕见热浪袭击。各类极端天气至少造成欧洲范围内335人死亡，超过41.3万人受到严重影响，造成直接经济损失约180亿欧元。在北部地区，高温天气还导致冰川的加速消融。数据显示，2024年斯堪的纳维亚半岛和斯瓦尔巴德地区经历了有记录以来冰川融化最快的一年，两个地区的冰层厚度分别降低了1.8米和2.7米。

当前全球所面临的温度上升所带来的影响正在加剧。根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）研究显示，即使按照《巴黎协定》目标将全球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内，每年也将有30000人死于极端高温。而在全球气温上升3摄氏度的情况下，这一数字将增加3倍。另据世界卫生组织评估，过去20年中，全球与高温相关的死亡数字已经增加了30%以上。

世界气象组织秘书长Celeste Saulo表示，当前全球气温升高导致的海平面上升、冰川消融加速等气候变化指标令人担忧，这将对包括欧洲在内的各个地区经济、社会、生态系统带来严重的影响。面对气候变化带来的影响，各国应积极做好气候适应工作。世界气象组织及其合作伙伴将加紧完善早期预警机制和气候服务。

面对气候变化和极端天气所带来的威胁，欧洲各国也加大了应对力度。根据报告显示，2024年，欧洲可再生能源发电量占比达到45%，同比上升了2个百分点。欧盟国家中可再生能源发电量超过传统化石能源发电量的国家数量从2019年的12个跃升至2024年的20个，显示出欧盟在加快推动绿色转型中所作的努力。与此同时，51%的欧洲城市已经制定了详细的气候适应计划，与2018年相比提升了近一倍。相关专家呼吁，进一步加强政府间合作，全面推进在落实《巴黎协定》等方面的合作，是国际社会有效应对气候变化所带来一系列危机的最佳方式。

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