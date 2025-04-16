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阿尔及利亚：中阿投资论坛在阿尔及尔举办

2025年04月16日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔4月16日电 （记者郝瑞敏）当地时间4月15日，“牢固伙伴关系、可持续经济合作”为主题的中国—阿尔及利亚投资论坛在阿尔及利亚首都阿尔及尔成功举行。阿工业部长喀里布、投资促进署署长奥马尔·雷卡什、经济复兴委员会主席卡迈勒·穆拉、中国驻阿尔及利亚大使董广利、国家发展改革委外资司副司长赵琨出席并致辞，77家中国企业、100余家阿企业、阿政府有关部门和经济界代表近600人参加活动。两国企业代表深入对接洽谈，签署了8个在阿投资合作项目协议，初步投资总额逾20亿美元。

中国-阿尔及利亚投资论坛在阿尔及利亚首都阿尔及尔成功举行 人民网记者郝瑞敏摄

中国—阿尔及利亚投资论坛在阿尔及利亚首都阿尔及尔成功举行。人民网记者 郝瑞敏摄

喀里布宣布论坛开幕并表示，阿方高度重视阿中合作，阿营商环境持续改善，期待越来越多的中国企业来阿开拓市场，助力阿经济发展繁荣。

阿尔及利亚投资促进署署长奥马尔·雷卡什致辞 人民网记者 郝瑞敏摄

阿尔及利亚投资促进署署长奥马尔·雷卡什致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

“目前，阿投资促进署已有42个中国意向项目，总金额超过6140亿第纳尔，相当于45亿美元，其中直接投资有22个项目，中国公司与阿尔及利亚运营商合作的项目有20个，大部分是工业领域的投资。”奥马尔·雷卡什讲话时表示，阿视中国为可信赖、最重要的合作伙伴。阿发展潜力巨大，市场可辐射周边，希望更多中国企业与阿方洽商合作，阿投资促进署愿协助中方投资项目顺利落地实施。

中国驻阿尔及利亚大使董广利出席活动并致辞 人民网记者 郝瑞敏摄

中国驻阿尔及利亚大使董广利出席活动并致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

董广利出席并宣读国家发展改革委主任郑栅洁致辞。他在接受采访时表示，中阿两国在追求发展进步中志同道合，愿通过更加紧密务实合作共同应对贸易保护主义、霸权主义。

两国企业代表签署在阿投资合作项目协议 人民网记者 郝瑞敏摄

两国企业代表签署在阿投资合作项目协议。人民网记者 郝瑞敏摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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