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“书香传情·智汇未来”捐赠仪式举行

2025年04月16日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月15日电 （记者任皓宇）“书香传情·智汇未来”捐赠仪式14日在阿联酋迪拜中国学校举行，中国石油中东公司向学校捐赠书籍、教具等物资，助力学校发展。

捐赠仪式现场。中国石油中东公司供图

捐赠仪式现场。中国石油中东公司供图

中国石油中东公司副总经理李学军表示，迪拜中国学校作为海外中国学校办学的首批试点单位，对于培养具备国际视野与深厚爱国情怀的人才具有重要的意义。中国石油中东公司始终高度重视教育事业，此次捐赠的书籍和实用的教具，旨在助力拓宽同学们视野，让学习过程更加生动有趣。希望同学们培养开放包容的思维，不断拓宽视野，担当起中阿友好使者的重任，为增进两国友谊贡献自己的力量。

迪拜中国学校校长郑丽表示，此次中国石油中东公司捐赠的中英文书籍涵盖科普、文学等多个领域，将极大充实学校图书馆。中国石油还将精心为学校打造“能量星球”公益课堂项目，通过讲述石油人拼搏奋斗的感人故事、开展趣味盎然的科学实验，为培育未来的科技人才播下希望的种子。

迪拜中国学校创办于2020年，是海外第一所全日制中国学校。该校由中国教育部委托浙江省杭州市承办、杭州第二中学领办，由杭州市选派校长、骨干教师负责学校管理和教学工作。自成立以来，迪拜中国学校办学规模不断扩大，办学质量显著提升，获得良好反响。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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