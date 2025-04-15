新华社北京4月15日电 韩国警方14日开始遴选安保人员，为即将参加总统选举的各政党候选人提供高级别保护。鉴于韩国最近数月政局动荡，警方正考虑加大对候选人的安保力度。

韩国总统选举定于6月3日举行，各政党推选的候选人将于5月10日至11日登记。韩国媒体援引警察厅消息人士的话报道，警方将初步遴选150人为总统候选人提供安保，根据实际需求可能有所增加。

4月3日，在韩国首尔，警察在韩国宪法法院执勤。新华社发（全休相摄）

这一安保人数与2022年总统选举时相同。往届总统选举期间，警方通常为每名候选人配备多达30名安保人员。选举结果出炉前，安保人员将为候选人提供24小时“次最高级”保护，安保级别与国务总理、国会议长等官员相同。

韩国宪法法院本月4日对尹锡悦弹劾案宣判时，警方在首尔部署约1.4万名警力，实施最高级别警戒令“甲级紧急令”。按韩国媒体说法，虽然当天没有发生大规模暴力事件，但对政界人士安全的担忧依然存在。

去年1月，时任韩国最大在野党共同民主党党首李在明访问釜山加德岛时，曾遭一名持凶器男子袭击，颈部受伤流血倒地，后被送往医院接受治疗。袭击者今年2月被判处15年监禁。

李在明被视为下届总统热门人选。韩国广播公司13日发布的民调结果显示，所有参选人中，李在明以38%的支持率排名第一，以绝对优势处于领跑地位。（张旌）

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