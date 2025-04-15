新华社布鲁塞尔4月14日电（记者潘革平）比利时《回声报》日前刊登该报副总编辑塞尔日·夸德巴什题为《房间里的成年人何在？》的评论文章称，美国在贸易战中给予欧洲喘息之机的想法过于天真，欧洲迫切需要推动重建贸易秩序，抓住机遇扭转局势。文章摘要如下：

美国日前暂缓对欧盟等部分贸易伙伴征收高额“对等关税”，实现三个月的“停火期”，但仍保留了10%的关税。叠加钢铝关税、汽车关税，美国的关税水平已创下一个世纪以来新高。欧洲每年将额外承受450亿欧元税负，远高于上届美国政府时期的70亿欧元。

未来三个月，局势充满不确定性，反复无常的美国政府随时可能再次变卦。在此期间，欧洲企业家宁愿推迟投资计划，消费者也因担忧经济衰退而搁置大额消费。负面影响已初现端倪，最严重的后果是各国对美国及美元霸权产生绝对的不信任。

欧洲有三个月时间直面美方带来的喧嚣与动荡，整顿自己的家园。面对美方隐晦不明却极具破坏性的贸易策略，欧洲亟需把握重建贸易秩序的契机。欧洲也需向合作伙伴证明，在美国“巨象”肆意妄为之际，瓷器店里仍有“成年人”坐镇。

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