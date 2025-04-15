打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普又对伊朗放话了

2025年04月15日11:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月15日电　美国总统特朗普14日说，伊朗正在拖延与美国的伊核问题谈判进程，可能面临美国的“严厉回应”。此番表态正值美伊19日即将进行第二次会谈之前，而伊朗方面同一天宣布外交部长阿拉格齐将于本周访问俄罗斯。

　　特朗普：伊朗“拖字诀”

　　特朗普当天在白宫会见到访的萨尔瓦多总统布克尔时对记者说，伊朗已经“非常接近”拥有核武器，伊方“正在拖延时间”。他说，伊朗“必须放弃拥有核武器的想法”，否则其核设施可能面临美国的军事打击。

　　2025年4月14日，美国总统特朗普在白宫会见到访的萨尔瓦多总统布克尔。新华社记者胡友松摄

　　伊朗与美国间接谈判12日在阿曼首都马斯喀特进行。双方代表坐在不同房间，通过东道主阿曼外交大臣巴德尔传达伊美各自的观点和立场。双方代表离开前在巴德尔面前进行了数分钟交谈。

　　这是自2018年5月在特朗普首个总统任期内，美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。据报道，两国均表示首次会谈“积极”且“富有建设性”，双方计划19日在意大利罗马举行第二轮会谈。

　　伊朗加大外交努力

　　据路透社14日报道，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃14日表示，伊朗外长阿拉格齐将于本周访问俄罗斯，并就伊朗和美国在阿曼举行的最新会谈与俄方进行磋商。

　　巴加埃说，阿拉格齐的莫斯科之行“是事先计划好的，不过，还将就与美国的会谈进行磋商”。

　　2025年2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者沙达提摄

　　巴加埃说，伊朗正在加大外交努力，以解决与西方的核争端，缓解来自其受到制裁的经济压力，伊朗将于本周接待国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西。

　　美国重启“极限施压”

　　特朗普今年1月就职后，重启其首个总统任期内对伊“极限施压”政策。分析人士认为，美国一方面以伊朗为目标集结军事力量，另一方面又与伊朗举行谈判，是其一贯的“胡萝卜加大棒”的外交手段。

　　在12日首次会谈之前，特朗普多次威胁伊朗，如果不达成协议，美国将采取“前所未有的轰炸”等行动。美国国防部长皮特·赫格塞思13日表示，如果核谈判失败，美国将“强力打击”伊朗。

　　2025年1月6日，伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰出席新闻发布会表示，伊朗从未回避与美国进行谈判。新华社记者沙达提摄

　　分析人士认为，两国对核计划的认知截然对立，“坚冰短期内难以打破”。首次会谈前，伊朗外长阿拉格齐表示，伊方“主要目标”是争取解除美国的制裁；美国方面，中东问题特使威特科夫对美国《华尔街日报》表示，美国划定的红线是“绝不允许伊朗将核能力武器化”，但并不排除两国在边缘问题上寻求妥协的可能性。（记者：颜亮、马晓成、陈霄、汪强、胡婧）

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部