新华社北京4月15日电 美国总统特朗普14日说，伊朗正在拖延与美国的伊核问题谈判进程，可能面临美国的“严厉回应”。此番表态正值美伊19日即将进行第二次会谈之前，而伊朗方面同一天宣布外交部长阿拉格齐将于本周访问俄罗斯。

特朗普：伊朗“拖字诀”

特朗普当天在白宫会见到访的萨尔瓦多总统布克尔时对记者说，伊朗已经“非常接近”拥有核武器，伊方“正在拖延时间”。他说，伊朗“必须放弃拥有核武器的想法”，否则其核设施可能面临美国的军事打击。

2025年4月14日，美国总统特朗普在白宫会见到访的萨尔瓦多总统布克尔。新华社记者胡友松摄

伊朗与美国间接谈判12日在阿曼首都马斯喀特进行。双方代表坐在不同房间，通过东道主阿曼外交大臣巴德尔传达伊美各自的观点和立场。双方代表离开前在巴德尔面前进行了数分钟交谈。

这是自2018年5月在特朗普首个总统任期内，美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。据报道，两国均表示首次会谈“积极”且“富有建设性”，双方计划19日在意大利罗马举行第二轮会谈。

伊朗加大外交努力

据路透社14日报道，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃14日表示，伊朗外长阿拉格齐将于本周访问俄罗斯，并就伊朗和美国在阿曼举行的最新会谈与俄方进行磋商。

巴加埃说，阿拉格齐的莫斯科之行“是事先计划好的，不过，还将就与美国的会谈进行磋商”。

2025年2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者沙达提摄

巴加埃说，伊朗正在加大外交努力，以解决与西方的核争端，缓解来自其受到制裁的经济压力，伊朗将于本周接待国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西。

美国重启“极限施压”

特朗普今年1月就职后，重启其首个总统任期内对伊“极限施压”政策。分析人士认为，美国一方面以伊朗为目标集结军事力量，另一方面又与伊朗举行谈判，是其一贯的“胡萝卜加大棒”的外交手段。

在12日首次会谈之前，特朗普多次威胁伊朗，如果不达成协议，美国将采取“前所未有的轰炸”等行动。美国国防部长皮特·赫格塞思13日表示，如果核谈判失败，美国将“强力打击”伊朗。

2025年1月6日，伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰出席新闻发布会表示，伊朗从未回避与美国进行谈判。新华社记者沙达提摄

分析人士认为，两国对核计划的认知截然对立，“坚冰短期内难以打破”。首次会谈前，伊朗外长阿拉格齐表示，伊方“主要目标”是争取解除美国的制裁；美国方面，中东问题特使威特科夫对美国《华尔街日报》表示，美国划定的红线是“绝不允许伊朗将核能力武器化”，但并不排除两国在边缘问题上寻求妥协的可能性。（记者：颜亮、马晓成、陈霄、汪强、胡婧）

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