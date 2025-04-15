活动现场

当地时间4月12日，“冼星海纪念碑及广场改造升级项目”启动仪式在春意盎然的哈萨克斯坦阿拉木图市隆重举行。80多年前，祖籍广州番禺的冼星海与哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫在阿拉木图相识相知，结下了跨越国界的兄弟情谊，留下了中哈音乐史上的一段佳话。1999年，冼星海纪念碑在阿拉木图市建成。今年即将迎来世界反法西斯战争胜利80周年，也是中国人民音乐家冼星海诞辰120周年。值此重要时间节点，中国驻阿拉木图总领事蒋薇，广州市委常委、宣传部部长杜新山，中国对外书刊出版发行中心副总编辑尹杰，广州新华出版发行集团党委书记、董事长刘炬培，广州市番禺区委常委、宣传部长莫蕾，阿拉木图市政府旅游局副局长阿比汗，阿拉木图市政府外办主任阿里木汗，哈萨克斯坦外交部驻阿拉木图市代表处参赞阿列诺娃，音乐家拜卡达莫夫的女儿拜卡达莫娃等50余位中哈两国政府代表、文艺界、媒体和青年代表共同出席见证了“冼星海纪念碑和广场改造升级项目”启动。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇致辞

蒋薇致辞指出，冼星海与拜卡达莫夫两位音乐家的友谊历经时间洗礼不断延续升华，成为世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体的生动写照。中哈双方应当铭记这段共同历史记忆，坚定维护二战后国际秩序和联合国权威，努力构建更加公正合理的全球治理体系，促进世界和平发展与人类进步。

广州市委常委、宣传部部长杜新山致辞

杜新山在致辞中表示，中哈合作既有深厚的历史根基，更有广阔的发展前景。冼星海纪念碑及广场改造升级项目不仅是对历史的致敬，更是两国青年触摸历史、感知文化的桥梁。愿以此次改造项目为契机，进一步拓展中哈在文旅、艺术等领域的合作，为共建“一带一路”注入更多人文活力。

阿拉木图市政府旅游局副局长阿比汗致辞

阿比汗致辞表示，冼星海纪念碑不仅承载着对冼星海先生的纪念，更是两市乃至两国友谊的象征。阿拉木图与广州同属“一带一路”倡议的核心城市，两地在经贸合作、文明互鉴、交通互联等方面潜力巨大，期待未来有更多的务实成果落地。

哈萨克斯坦外交部驻阿拉木图市代表处参赞阿列诺娃致辞

阿列诺娃致辞认为，音乐家冼星海与拜卡达莫夫的友谊推动了哈萨克斯坦东方学与汉学的研究与发展，现在启动冼星海纪念碑及广场改造升级为旧日佳话赋予了崭新的意义。

启动仪式嘉宾合影

此次活动由广州市人民政府新闻办公室主办，中国对外书刊出版发行中心、广州市新华出版发行集团、广州市番禺区委宣传部承办，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进会协办支持。

广州新华出版发行集团党委书记、董事长刘炬培向哈萨克斯坦国家图书馆代表赠送广州系列丛书

活动期间，中哈双方嘉宾深入交流，共同观看了冼星海图片展和魅力广州图片展，广州市新华出版发行集团向哈萨克斯坦国家图书馆赠送广州系列丛书。

中外嘉宾亲切会面

嘉宾观展

(责编：贾文婷、崔越)