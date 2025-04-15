人民网河内4月14日电 （记者杨晔）4月14日，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（越南语版）在越南启播。同日，中国中央广播电视总台与越南电视台合作仪式——庆祝中越建交75周年人文交流活动在河内举行。越南总理范明政致贺信，对节目播出和活动成功举办表示祝贺。

《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（越南语版）选取习近平总书记在重要讲话、文章和谈话中引用的中国古籍和经典名句，生动呈现习近平总书记卓越的政治智慧、深厚的历史文化底蕴以及广博的大历史观和世界观，向越南受众展示中国式现代化的文化渊源。《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（越南语版）和《习近平的文化情缘》《澎湃中国》《舌尖上的中国》（第二季）等总台系列精品影视节目已陆续在越南电视台、胡志明市广播电视台、莱州广播电视台、西贡旅游有线电视8频道、越南VITV财经频道、Coolita视频网站等多平台落地播出。越南团中央机关报《前锋报》、越南通讯社、《越南画报》中文网、越南《时代》杂志网站等主流媒体播发相关报道。

活动上，中央广播电视总台与越南电视台启动纪录片互赠合作项目，共同用镜头讲述跨越山河的友谊故事。多项中越媒体联合制播项目同日启动，聚焦中越现代化建设成就，共同探讨发展之道；以文艺为纽带，促进文化交流。

现场还启动了“中越媒体青年跨国行”活动，中越青年记者将一道走访广西、云南、湖北、天津等地，通过实地采访等方式感受中国式现代化的火热实践和新时代中国的澎湃活力，在深入观察和交流中增进理解，为中越友好凝聚青春力量。

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