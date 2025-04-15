人民网柏林4月14日电 （记者郭梓云）4月12日，青年使者交流学习计划（YES项目）德国伯乐中文合唱团师生赴华游学团送行仪式在杜塞尔多夫举行。昌海涛代总领事、吴陈棋副总领事、伯乐中文合唱团师生代表和媒体记者等约40人参加。

合影。杜塞尔多夫总领馆供图

昌海涛表示，希望德国青年朋友通过YES项目赴华游学，以开放心态体验中华文明的深厚底蕴，感受创新与活力迸发的当代中国，成为中德友谊的民间使者。

学生代表表示，对即将启程的中国之行充满期待，希望通过此行了解真实的中国、结交朋友，未来成长为德中合作的参与者、推动者。德国学生代表安娜·布鲁梅克说：“通过青年使者交流学习计划，我们这些合唱团成员获得了一个特别的机会，能够推动中德交流，并以直接、切身体验的方式认识中国——不是通过书本或课堂，而是真实地和当地人交流。”德国学生代表约纳斯·米勒表示：“这绝非寻常观光之旅。对我而言，这是认识课本之外中国的契机。”

本次首批17名德国师生将前往四川、重庆进行为期14天的游学，包括参观青城山、都江堰水利工程、杜甫草堂、三星堆遗址博物馆、重庆抗战遗址，体验高铁，8D重庆城市探索等行程。

“青年使者交流学习计划”（Young Envoys Scholarship），简称“YES”项目，中国教育国际交流协会是项目牵头执行单位。

“YES”项目整合中国各地各校优质资源，提升课程内容含金量，丰富活动形式多样性，为欧洲青少年赴华交流提供更多高质量的平台和渠道。通过“YES”项目，欧洲各国青少年将有机会参与丰富多彩的课程和实践活动，与包括中国学生在内的各国学生共同学习和交流，体验多元文化的差异性，提升跨文化交流能力，增进青年间的相互认知和理解。鼓励中欧学者交流，在共同感兴趣的领域开展人才培养和联合科研。

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